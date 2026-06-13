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Naujausia D. Trumpo žinia: „Hormūzo sąsiauris bus atviras visiems“

2026 m. birželio 13 d. 20:46
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad sekmadienį planuojama pasirašyti ilgai lauktą susitarimą dėl karo Artimuosiuose Rytuose pabaigos, atveriant kelią strateginio Hormuzo sąsiaurio atidarymui.
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„Susitarimas turėtų būti pasirašytas rytoj, ir iškart po jo pasirašymo Hormuzo sąsiauris bus ATVIRAS VISIEMS“, – šeštadienį savo platformoje „Truth Social“ paskelbė D. Trumpas.
Tačiau D. Trumpo pareiškimas prieštaravo Irano užsienio reikalų ministerijos pareiškimui, paskelbtam anksčiau tą pačią dieną. Pasak valstybinės žiniasklaidos, jame sakoma, kad susitarimas nebus pasirašytas sekmadienį.
Savo įraše D. Trumpas taip pat užsiminė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos perims ir sunaikins Irano prisodrinto urano atsargas.

JAV ir Irano susitarimas vyks keliais etapais: iš Vašingtono – perspėjimas

„Tinkamu laiku, kai viskas nurims, mes įžengsime ir paimsime Branduolines Dulkes, kurios mūsų nuostabių B-2 bombonešių ir jų puikių pilotų dėka yra palaidotos giliai po galingais nugrimzdusiais granito kalnais, ir jas permalsime bei sunaikinsime, nesvarbu, ar Irane, ar Jungtinėse Valstijose“, – parašė D. Trumpas.
„Laukiame bendradarbiavimo su Iranu ir visais Artimaisiais Rytais tolimoje ateityje“, – pridūrė jis.
Tačiau D. Trumpo įraše taip pat buvo įspėjimas Islamo Respublikai, kad ji privalo visiškai įgyvendinti planą arba susidurs su rimtais padariniais.
„Tikimės, kad šis procesas vyks greitai, lengvai ir sklandžiai“, – parašė JAV prezidentas.
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„Jei taip nenutiks, turime galutinę alternatyvą, kuri, tikimės, niekada nebus panaudota!“, – pridūrė jis.
Per visas derybas Iranas tvirtino turįs teisę sodrinti uraną.
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