Pakistanas: JAV ir Irano susitarimas bus pasirašytas rytoj

Pakistano užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle X paskelbė, kad per pokalbį telefonu Saudo Arabijos ir Pakistano užsienio reikalų ministrai „pasveikino JAV ir Irano derybas, pasiekusias paskutinį etapą, o elektroninio pasirašymo ceremonija numatyta rytoj“.
Abi šalys pareiškė viltį, kad šis svarbus įvykis prisidės prie ilgalaikės taikos ir stabilumo regione, sakoma pranešime.
Ministerija pridūrė, kad Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras gyrė Pakistano nuolatines pastangas skatinti tarpininkavimą ir dialogą per visas derybas.
Susiję straipsniai
Anksčiau šeštadienį ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas pareiškė, kad abi šalys yra „arčiau taikos susitarimo nei bet kada anksčiau“ ir kad susitarimo tikimasi per artimiausias 24 valandas.
Atskirame įraše platformoje X Sh. Sharifas sakė, kad Pakistanas rengiasi elektroniniam sutarties pasirašymui, kuris galėtų įvykti, kai susitarimas bus baigtas. Jis pridūrė, kad techninio lygio derybos turėtų įvykti kitą savaitę.
„Esame įsitikinę, kad šis istorinis taikos susitarimas sudarys tvirtą pagrindą ilgalaikei taikai“, – parašė Sh. Sharifas.
Pakistanas, JAV ir Iranas anksčiau buvo užsiminę, kad susitarimas artėja, o Sh. Sharifas penktadienį pareiškė, kad abi šalys susitarė dėl taikos susitarimo formuluotės siekiant užbaigti karą, prasidėjusį JAV ir Izraelio atakomis prieš Iraną vasario pabaigoje. Derybos vyksta nuo tada, kai balandžio mėnesį įsigaliojo paliaubos, bet pastarosiomis dienomis abi šalys surengė atakas ir kova paaštrėjo.