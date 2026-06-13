Rusijai – didelės problemos: svarbi vieta artėja prie izoliacijos

Pasak publikacijos, Rusijos kontroliuojamas kelias R-280 dėl nuolatinių Ukrainos dronų smūgių tapo itin pavojingu maršrutu. Skirtingai nei Vietnamo džiunglėse, kur transporto kolonos galėjo slėptis, Azovo jūros pakrantėje einančiame kelyje tam praktiškai nėra galimybių.
Rusija šiuo metu turi tik du pagrindinius kelius aprūpinti Krymą. Pirmasis yra Kerčės tiltas, tačiau jis buvo smarkiai apgadintas ir išlieka pažeidžiamas naujų atakų, todėl Maskva jau seniai vengia juo gabenti degalus ir karinius krovinius.
Antrasis maršrutas yra R-280 magistralė, kuri dabar nuolat atakuojama. „The Telegraph“ teigimu, ši situacija verčia Maskvą pripažinti nemalonią realybę – po ketverių karo metų saugaus Krymo aprūpinimo būdo faktiškai nebeliko.
Didėjantis Ukrainos spaudimas palieka Rusiją be degalų: stabdoma galimybė naudotis kuro talonais
Karinių tyrimų instituto RUSI Sausumos karo tyrimų grupės analitikas Robertas Tollastas teigė: „Tai labai klasikinė karinė strategija. Dažnai sakoma, kad mėgėjai kalba apie taktiką, o profesionalai – apie logistiką.“
R-280 yra viena svarbiausių Ukrainos magistralių, kurios ilgis viršija 480 kilometrų. Ji driekiasi nuo Rostovo prie Dono per okupuotus Mariupolį ir Melitopolį iki Krymo palei Azovo jūros pakrantę.
Šis kelias tapo pagrindiniu Rusijos kariuomenės aprūpinimo maršrutu visame pietiniame fronte – nuo Zaporižios ir Chersono iki pat Krymo pusiasalio.
„Yra Kerčės tiltas, yra R-280 greitkelis – ir viskas. Tai visada buvo dilema, su kuria Rusija susidurtų, jei pavyktų nutraukti greitkelio arba tilto naudojimą“, – pažymėjo RUSI mokslinis bendradarbis Nickas Reynoldsas.
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2026 m. gegužės 27 d. Ukrainos gynybos ministras Mykhailas Fedorovas šiai kampanijai suteikė oficialų pavadinimą ir paskelbė jos finansavimą. Operacijai „Logistinė blokada“ kelyje R-280 skirta apie 4,7 mlrd. grivinų.
Taip buvo oficialiai įtvirtinta valstybės politika tai, kas keletą savaičių jau vyko kaip nuosekliai plečiama operacija. Ukrainos saugumo ir bendradarbiavimo centro analitikas Nazarii Barchukas teigė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos Rusijos logistikai pietuose smūgiavo dar nuo pirmosios gegužės pusės.
Pasak N. Barchuko, pranešimas apie „logistinę blokadą“ buvo Ukrainos pajėgumų demonstravimas ir operacijos sėkmės akcentavimas. Ukrainos dronų padalinių platinamuose vaizdo įrašuose matyti, kaip R-280 kelyje atakuojami degalų vežėjai ir techniką gabenantys sunkvežimiai, kurių daugelis po smūgių užsidega.
Straipsnyje pažymima, kad kampanija prasidėjo ne nuo logistinių objektų puolimo, o nuo sistemingo trumpojo nuotolio oro gynybos sistemų, ypač „Pancir“, naikinimo.
„Pancir“ yra mobilus trumpojo nuotolio zenitinių raketų ir pabūklų kompleksas, skirtas naikinti dronus, raketas ir orlaivius nedideliu atstumu. Būtent tokios sistemos Rusijai būtų reikalingos apsaugoti transporto kolonas nuo FPV dronų, kurie dabar medžioja taikinius palei R-280.
Ši kampanija, pasak leidinio, privertė Rusiją rinktis, ką saugoti pirmiausia – Krymo sandėlius, geležinkelių tinklą ar naftos perdirbimo gamyklas. Iš pradžių daugelis kėlė klausimą, kodėl Ukraina naikina Rusijos mažo ir vidutinio nuotolio radarų bei oro gynybos sistemas, tačiau galiausiai tai leido padaryti okupacinėms pajėgoms didžiulių nuostolių ir ištempti Rusijos oro gynybos pajėgumus.
„Susiformavo koridoriai, leidžiantys Ukrainos dronams sėkmingai pralaužti Rusijos oro gynybą ir smogti taikiniams“, – sakė N. Barchukas.
Smūgiai vykdomi vadinamaisiais vidutinio nuotolio smogiamaisiais dronais, tarp jų „Hornet“, „Darts“, FP-2 ir tolimojo nuotolio „Begemot“. Jie veikia nuo 100 iki 240 kilometrų gylyje.
Pasak N. Barchuko, dabar tai jau plataus masto jungtinė operacija, kurioje dalyvauja Ukrainos nacionalinės gvardijos 1-asis korpusas „Azov“, 17-asis armijos korpusas, Nepilotuojamų sistemų pajėgos, Ukrainos saugumo tarnyba ir karinė žvalgyba.
N. Reynoldsas teigė, kad Ukrainos naudojami vidutinės klasės smogiamieji dronai pagal technines charakteristikas nusileidžia galingesniems modeliams, o kiekvieną jų atskirai numušti gana lengva. Tačiau lemiamą reikšmę turi pasiektos gamybos apimtys.
Anot leidinio, tai primena situaciją, kurią Rusijos naudojami „Shahed“ dronai anksčiau sukūrė Ukrainai, tik dabar vaidmenys apsivertė. „Mirties kelio“ poveikis Rusijos veiksmams pietuose jau yra akivaizdus.
Rusijos priešakiniai daliniai jau susiduria su maisto, ginklų, dronų tiekimo ir karių rotacijos trikdžiais. Vis dėlto didžiausia problema tapo degalų stygius.
„Rusijos kariuomenė tiesiog nebegali aprūpinti degalais generatorių, naudojamų radijo stočių, akumuliatorių įkrovimo stočių ir kitos įrangos veikimui“, – sakė N. Barchukas.
Kiekvienas sunkvežimis gabena nuo 3 iki 5 tonų krovinio. Analitiko teigimu, šimtų tokių transporto priemonių sunaikinimas sukuria „išties apgailėtiną situaciją“ 3–5 tūkst. karių, kuriuos gali aprūpinti viena kolona.
Kampanija paveikė ir civilius gyventojus. Degalų trūkumas patvirtintas Sevastopolyje ir Jevpatorijoje, įvesti degalų talonai, o dalis poilsiautojų susidūrė su sunkumais išvykti dėl kuro stokos.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas šiuos sutrikimus pavadino „nepagrįsta panika“ tarp gyventojų, nors, pasak straipsnio, daugėja požymių, kad Rusijos gynyba su situacija nesusitvarko.
N. Reynoldsas nesutinka su nuomone, kad Rusija tiesiog nepakankamai stiprino oro gynybą šiame maršrute. Jo teigimu, Rusija turi stiprią oro gynybos sistemą ne tik palei šį tiekimo kelią, bet ir kituose svarbiuose logistiniuose mazguose, vadavietėse bei sandėliuose.
Analitiko vertinimu, problema slypi pačiose sistemose, kurios buvo kuriamos perimti nedidelį skaičių brangių sparnuotųjų ir balistinių raketų, o ne kovoti su nuolatiniu pigių masiškai gaminamų dronų srautu.
Rusija mėgina prisitaikyti prie naujų grėsmių. Transporto kolonos aprūpinamos zenitiniais kulkosvaidžių įrenginiais, eksperimentuojama su maskavimo priemonėmis ir naudojami FPV dronų perėmėjai, tačiau iki šiol šios priemonės nepadėjo pakeisti padėties.
Kremliui likę alternatyvūs maršrutai yra riboti. Automobilių, geležinkelių, jūrų ir oro transporto tiekimo grandinės arba jau susilpnėjo, arba tapo pernelyg rizikingos.
Nors nė vienas Ukrainos karys dar negrįžo į Krymo teritoriją, strateginė padėtis keičiasi. N. Reynoldsas pabrėžė, kad nors Ukrainai vis dar labai sunku susigrąžinti okupuotas teritorijas, pažanga vyksta, nors ir lėtai.
„Jei Krymas atsidurs padėtyje, kai Rusija nebegalės jo normaliai aprūpinti, tai taps rimtu koziriu bet kokiose būsimose derybose. Tai reikšmingas Ukrainos pajėgumų demonstravimas“, – teigė N. Reynoldsas.