Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nebeturi kur trauktis. Net birželio 12 d., Rusijos dienos šventės metu, nors toliau girdamasis Rusijos karine galia, turėjo pripažino kai kurias pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgų patirtas nesėkmes mūšio lauke, skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
V. Putinas ir Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas birželio 12 d. susitiko su Rusijos kariais, kurie pabrėžė savo įsipareigojimą pasiekti karinę pergalę Ukrainoje ir įgyvendinti V. Putino tikslus bei uždavinius.
Kremliaus vadovas gyrė Rusijos kariuomenės technologines naujoves, ypač dirbtinio intelekto (DI) integravimą į dronus, taktinės elektroninės kovos sistemų plėtrą ir Rusijos pastangas sukurti Starlink alternatyvų palydovų tinklą, siekiant pateikti Rusijos kariuomenę kaip technologiškai pažangią ir besivystančią jėgą.
V. Putinas neneigia Ukrainos daromos žalos, tačiau užtikrintas: „Viskas sparčiai atsigauna“
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, Rusijos užpultoje Ukrainoje gegužę registruotas didžiausias sužeistų ir žuvusių civilių skaičius per vieną mėnesį nuo 2022 m. balandžio. Gegužę buvo nužudyti 274 žmonės ir dar 1 763 buvo sužeisti, sakoma Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro pranešime.
Tai atitinka 93 proc. padidėjimą, lyginant su 2025 m. geguže, kai žuvo 191 civilis ir 865 buvo sužeisti.
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Nepaisant nepalankių geopolitinių naujienų, Ukraina tapo viena iš nedaugelio vilčių teikiančių istorijų. Kaip rašo „Bloomberg“, Kyjivas mūšio lauke demonstruoja geresnius rezultatus nei bet kuriuo metu per pastaruosius kelerius metus.
Leidinys pažymi, kad Rusijos nuostoliai sparčiai auga, o kariniai laimėjimai mažėja. Jei Ukrainai pavyks išlaikyti tokią dinamiką, ji gali priversti Rusiją sutikti su priimtina taika.
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