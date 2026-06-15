Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi optimistiškai kalba apie taikos susitarimą su JAV.
„Kai tik bus baigtas paskutinysis derybų etapas, šis susitarimas bus pasirašytas ir paskelbtas“, – sakė jis penktadienio vakarą Irano valstybinei televizijai. Susitarimas esą pradžioje bus pasirašytas skaitmeniniu būdu.
„Kiekviena pusė pasirašys nuotoliniu būdu. Tada bus paskelbta, kad šį susitarimą pasirašė abi šalys, – kalbėjo ministras. – Tai gali būti padaryta ateinančiomis dienomis“. Jis esąs „labai tikras“.
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Dabartinis susitarimo tarp Teherano ir Vašingtono projektas numato JAV vykdomos Irano uostų blokados atšaukimą, sakė A. Araghchi.
„Jūrinė blokada turi būti visiškai atšaukta, – tęsė jis. – Tai pirmasis sutartyje paminėtas punktas“. Be to, projekte, ministro duomenimis, kalbama apie strategiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį.
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį vėl sustiprino viltis dėl pagrindų susitarimo tarp Jungtinių Valstijų ir Irano, pareikšdamas, kad Europa galėtų būti galimo pasirašymo vieta.
Dokumentai vis dar baigiami derinti, Ovaliajame kabinete žurnalistams sakė D. Trumpas. Tai turėtų įvykti artimiausiomis dienomis, tikino jis. Tikriausiai bus pasirašymas, „galbūt Europoje“, teigė D. Trumpas.
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