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Karas Irane. JAV ir Iranas pasiekė susitarimą D. Trumpas atskleidė, kas laukia Hormuzo sąsiaurio

2026 m. birželio 15 d. 06:44
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​
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Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi optimistiškai kalba apie taikos susitarimą su JAV.
„Kai tik bus baigtas paskutinysis derybų etapas, šis susitarimas bus pasirašytas ir paskelbtas“, – sakė jis penktadienio vakarą Irano valstybinei televizijai. Susitarimas esą pradžioje bus pasirašytas skaitmeniniu būdu.
„Kiekviena pusė pasirašys nuotoliniu būdu. Tada bus paskelbta, kad šį susitarimą pasirašė abi šalys, – kalbėjo ministras. – Tai gali būti padaryta ateinančiomis dienomis“. Jis esąs „labai tikras“.

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Dabartinis susitarimo tarp Teherano ir Vašingtono projektas numato JAV vykdomos Irano uostų blokados atšaukimą, sakė A. Araghchi.
„Jūrinė blokada turi būti visiškai atšaukta, – tęsė jis. – Tai pirmasis sutartyje paminėtas punktas“. Be to, projekte, ministro duomenimis, kalbama apie strategiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį.
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį vėl sustiprino viltis dėl pagrindų susitarimo tarp Jungtinių Valstijų ir Irano, pareikšdamas, kad Europa galėtų būti galimo pasirašymo vieta.
Dokumentai vis dar baigiami derinti, Ovaliajame kabinete žurnalistams sakė D. Trumpas. Tai turėtų įvykti artimiausiomis dienomis, tikino jis. Tikriausiai bus pasirašymas, „galbūt Europoje“, teigė D. Trumpas.
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