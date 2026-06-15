Karas Ukrainoje. Siaubinga naktis Kyjive: raketos smogė į šventą vietą, pranešama apie žuvusius ir sužeistus

Daugelis ekspertų mano, kad Kremliaus vadovo Vladimiro Putino pradėtas karas Ukrainoje artėja prie lemiamo momento. Kaip rašo „The Times“, karo kaina Rusijai tampa vis didesnė, todėl Kremliui netrukus gali tekti rinktis: arba dar labiau mobilizuoti šalies ekonomiką ir visuomenę karo reikmėms, arba sumažinti savo karinius tikslus.
Leidinys pažymi, kad vis efektyvesnės Ukrainos operacijos, ginklų tiekimo kanalai, kurie iš esmės kompensavo prarastą amerikietišką techniką, ir besitęsianti Europos parama priartino konfliktą prie taško, kai Rusija gali susidurti su sudėtingomis dilemomis.
„The Times“ įvertino, ar Ukrainai pavyko pakeisti karo eigą ir kokie veiksniai prie to prisidėjo.
V. Putinas kalba apie strateginį Rusijos pranašumą: esą jokie smūgiai nepakeis šios situacijos
Vienas svarbiausių optimistiškų vertinimų Kyjive grindžiamas prielaida, kad Ukraina šiuo metu nukauna arba visam laikui išveda iš rikiuotės daugiau kareivių, nei Rusija sugeba užverbuoti.
Ukrainos karinė žvalgyba priešo nuostolius vertina maždaug 30 000 kareivių per mėnesį.
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Vis dėlto leidinys pabrėžia, kad egzistuoja skirtumas tarp žuvusiųjų ar negrįžtamai iš rikiuotės išvestų karių ir platesnės „nuostolių“ sąvokos, kuri apima daugybę sužeistųjų, galinčių būti vėl pasiųstų į frontą.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nebeturi kur trauktis. Net birželio 12 d., Rusijos dienos šventės metu, nors toliau girdamasis Rusijos karine galia, turėjo pripažino kai kurias pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgų patirtas nesėkmes mūšio lauke, skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
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