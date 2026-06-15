PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Siaubinga naktis Kyjive: raketos smogė į šventą vietą, pranešama apie žuvusius ir sužeistus

2026 m. birželio 15 d. 07:06
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​
Daugiau nuotraukų (34)
Daugelis ekspertų mano, kad Kremliaus vadovo Vladimiro Putino pradėtas karas Ukrainoje artėja prie lemiamo momento. Kaip rašo „The Times“, karo kaina Rusijai tampa vis didesnė, todėl Kremliui netrukus gali tekti rinktis: arba dar labiau mobilizuoti šalies ekonomiką ir visuomenę karo reikmėms, arba sumažinti savo karinius tikslus.
Leidinys pažymi, kad vis efektyvesnės Ukrainos operacijos, ginklų tiekimo kanalai, kurie iš esmės kompensavo prarastą amerikietišką techniką, ir besitęsianti Europos parama priartino konfliktą prie taško, kai Rusija gali susidurti su sudėtingomis dilemomis.
„The Times“ įvertino, ar Ukrainai pavyko pakeisti karo eigą ir kokie veiksniai prie to prisidėjo.

V. Putinas kalba apie strateginį Rusijos pranašumą: esą jokie smūgiai nepakeis šios situacijos

Vienas svarbiausių optimistiškų vertinimų Kyjive grindžiamas prielaida, kad Ukraina šiuo metu nukauna arba visam laikui išveda iš rikiuotės daugiau kareivių, nei Rusija sugeba užverbuoti.
Ukrainos karinė žvalgyba priešo nuostolius vertina maždaug 30 000 kareivių per mėnesį.
Susiję straipsniai
Po pagalbos Ukrainai – Lenkijos raginimas grąžinti šimtus milijonų: „Tai mūsų pinigai“

Po pagalbos Ukrainai – Lenkijos raginimas grąžinti šimtus milijonų: „Tai mūsų pinigai“ (15)

Smūgis V. Putino „šešėliniam laivynui“: Jungtinė Karalystė perėmė Rusijos tanklaivį

Smūgis V. Putino „šešėliniam laivynui“: Jungtinė Karalystė perėmė Rusijos tanklaivį (2)

V. Putino įtakos zona byra: „The Wall Street Journal“ atskleidė, kaip Rusija praranda savo galią

V. Putino įtakos zona byra: „The Wall Street Journal“ atskleidė, kaip Rusija praranda savo galią (2)

Vis dėlto leidinys pabrėžia, kad egzistuoja skirtumas tarp žuvusiųjų ar negrįžtamai iš rikiuotės išvestų karių ir platesnės „nuostolių“ sąvokos, kuri apima daugybę sužeistųjų, galinčių būti vėl pasiųstų į frontą.
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas nebeturi kur trauktis. Net birželio 12 d., Rusijos dienos šventės metu, nors toliau girdamasis Rusijos karine galia, turėjo pripažino kai kurias pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgų patirtas nesėkmes mūšio lauke, skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.​​​​
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.