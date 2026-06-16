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Gynybos ministras: JAV nepasitrauks iš bazių Italijoje

2026 m. birželio 16 d. 09:45
Amerikos pajėgos nebus išvestos iš JAV bazių Italijoje, pirmadienį po derybų Pentagone su JAV gynybos sekretoriumi Pete'u Hegsethu pareiškė Italijos gynybos ministras Guido Crosetto.
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Jis po susitikimo teigė neįžvelgiantis jokio JAV noro išvesti pajėgas iš Italijos bazių.
„Iš tiesų, žvelgiant iš dvišalių santykių ir NATO perspektyvos, bendradarbiavimas su mums tam tikrais atžvilgiais yra labai svarbus Jungtinėms Valstijoms“, – JAV ambasadoje Vašingtone žiniasklaidai pareiškė Italijos gynybos ministras.
Kalbėdamas apie Amerikos pajėgų pasitraukimą iš Europos, G. Crosetto paaiškino, kad tai yra planas, apie kurį amerikiečiai diskutuoja jau daugelį metų – mažesnio įsipareigojimo.

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„Tai turtas, kurį jie galėtų atsiimti iš Europos ir lengvai pakeisti europietišku“, – sakė G. Crosetto.
Jis taip pat pakomentavo Italijos lėšas į gynybą, skiriamas Ekonomikos ministerijos.
„Esu tik kuklus naudotojas lėšų, kurias skiria parlamentas, o dar prieš parlamentą jas skiria ekonomikos ministras. Kai teisėjas sušvilpia, skiriamas baudinys, kitu atveju, baudinio nėra“, – sakė G. Crosetto.
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Italija gynybai skiria apie 2,01 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Šį NATO iškeltą tikslą šalis pasiekė pastaraisiais metais, nors kurį laiką išlaidos gynybai buvo sumažėjusios iki maždaug 1,49 proc. BVP.
ItalijaJAVPete’as Hegsethas

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