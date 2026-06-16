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Gynybos ministras: Latvija perims visus į jos oro erdvę įskridusius dronus

2026 m. birželio 16 d. 08:59
Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę.
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„Turime sukurti savo oro gynybos sistemą, kad perimtume visus dronus, skrendančius Latvijos link. Būtent Rusija juos siunčia į Latviją. Mes perimsime visus dronus ir palaikysime Ukrainą jos kovoje“, – žurnalistams sakė R. Melnis.
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupes, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes.
LatvijaOro pavojusdronas

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