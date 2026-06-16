Karas Irane. J. D. Vance‘as: pagal susitarimą su JAV Iranas įsileis branduolinius inspektorius

Jungtinės Amerikos Valstijos ir Iranas po kelias savaites trukusių derybų pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karo pabaigai, pranešė tarpininkas Pakistanas, JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano pareigūnai.
Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas socialiniame tinkle X pareiškė, kad abi šalys įsipareigojo nedelsiant ir visam laikui nutraukti karines operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną.
Oficiali pasirašymo ceremonija, pasak Sh. Sharifo, įvyks penktadienį Šveicarijoje.
JAV ir Irano susitarimas vyks keliais etapais: iš Vašingtono – perspėjimas
Netrukus po to D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ taip pat patvirtino, kad susitarimas pasiektas ir jis įsakęs atidaryti Hormuzo sąsiaurį neimant jokių mokesčių ir tuo pačiu nedelsiant panaikinti Jungtinių Valstijų karinio jūrų laivyno vykdomą Irano uostų blokadą.
Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas Kazemas Gharibabadi taip pat teigė, kad pagrindų susitarimo tekstas baigtas rengti, pranešė naujienų agentūra „Tasnim“.
Hormuzo sąsiauris, vienas iš svarbiausių pasaulio laivybos kelių, kuriuo vežama nafta ir dujos, bus atvertas tik po susitarimo pasirašymo penktadienį, kitame „Truth Social“ įraše teigė D. Trumpas.
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Po pranešimo Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir Italija pareiškė esančios įsipareigojusios paremti Hormuzo sąsiaurio atidarymą.
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