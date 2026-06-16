Karas Ukrainoje. Netikėta: A. Lukašenka atsiprašė V. Zelenskio

Pirmadienį po naujausios mirtinų Rusijos smūgių bangos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino lyderius, susitinkančius Prancūzijoje per Didžiojo septyneto (G7) susibūrimą aukščiausiuoju lygiu, padidinti spaudimą Maskvai.
„Labai svarbu, kad būtų atsakas iš G7 šalių, kurios dabar renkasi į viršūnių susitikimą, ir kad šis atsakas būtų ryžtingas bei esminis: didesnis spaudimas agresorei ir didesnė parama Ukrainos oro gynybai, ypač antibalistiniams pajėgumams“, – sakė V. Zelenskis.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį pasmerkė naujausius Rusijos išpuolius prieš Ukrainą, per kuriuos žuvo mažiausiai vienuolika žmonių ir užsidegė istorinė Kyjivo katedra.
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„Vakar per didelę Rusijos raketų ir dronų ataką smogta į Kyjivo Pečorų laurą, vieną svarbiausių Ukrainos stačiatikių vietų ir UNESCO pasaulio paveldo objektą“, – socialiniame tinkle X parašė E. Macronas.
„Niekas nepateisina šio išpuolio prieš mūsų visuotinį paveldą“, – pabrėžė Prancūzijos prezidentas.
Pasaulio išsivysčiusios pramonės valstybių grupės G7 lyderiai pirmadienį susitinka Prancūzijos Eviano kurorte tuo metu, kai vyksta karai su Iranu ir Ukraina. Bus atidžiai stebima, kokia nuotaika vyraus tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo ir jo partnerių.
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D. Trumpas ne kartą griežtai kritikavo kai kurias sąjungininkes ir neslepia priešiškumo tarptautinėms grupėms.
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