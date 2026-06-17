PasaulisKonfliktai ir saugumas

Danija Latvijoje dislokuos batalioną

2026 m. birželio 17 d. 17:43
Danija planuoja šį rudenį Latvijoje dislokuoti 850 karių batalioną, pakeisiantį ten šiuo metu dislokuotą Švedijos kontingentą. Šią žinią paskelbė Danijos gynybos ministras Jeppe Bruusas, praneša agentūra „Reuters“, kuria remiasi „Ukrinform“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Danijos kariuomenė rudenį NATO narės Latvijos teritorijoje dislokuos 850 karių batalioną, pakeisiantį regione dislokuotą Švedijos kontingentą“, – sakė J. Bruusas.
„Svarbu, kad prisidėtume prie Rusijos atgrasymo. Visi mato, kaip klostosi situacija; akivaizdu, kad tai rimtas klausimas“, – po uždaro informacinio susitikimo su Danijos įstatymų leidėjais žurnalistams teigė J. Bruusas.
„Reuters“ pažymi, kad šis žingsnis atspindi stiprėjantį Europos šalių ryžtą prisiimti didesnę atsakomybę už savo pačių saugumą. Jis žengiamas skambant JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikai – Baltųjų rūmų šeimininkas neseniai apkaltino Europos NATO nares, kad jos nesuteikė tinkamos paramos konflikte su Iranu, ir paskelbė apie planus išvesti karius iš Vokietijos.
DanijaLatvija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.