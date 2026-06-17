Vokietijos delegacijos duomenimis, JAV ir lyderiaujančios Europos valstybės G7 viršūnių susitikime susitarė toliau daryti spaudimą Rusijai, kad būtų pradėtos naujos derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos.
Visi G7 dalyviai, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą, buvo vieningos nuomonės, kad Ukrainos padėtis mūšio lauke labai pagerėjo, po konsultacijų Prancūzijos Eviano kurorte teigė Vokietijos vyriausybės šaltiniai.
„Jie sutarė, kad parama Ukrainai turi būti didinama ir kad turi būti didinamas spaudimas Rusijai“, – nurodė šaltiniai.
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Be D. Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio konsultacijose dalyvavo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, taip pat Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Kanados ir Japonijos valstybių ir vyriausybių vadovai.
Anot Vokietijos šaltinių, europiečiai buvo labai vieningi.
„Dinamika pasikeitė. Ukraina yra stipriojo pozicijoje. Rusija negali laimėti šio karo, Rusija patiria spaudimą. Šiuo atžvilgiu pastebėjome tono pasikeitimą“, – teigė šaltiniai.
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JAV iki šiol buvo vienintelis tarpininkas tarp Ukrainos ir Rusijos. Tačiau D. Trumpo ir jo administracijos pastangos užbaigti karą sustojo prasidėjus karui Irane. Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija nori jas vėl išjudinti. Jei vyks naujos derybos, europiečiai nori kartu sėdėti prie stalo.
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