Ukrainos dronų kampanija jau vadinama veiksniu, pakeitusiu karo eigą. Tarptautiniai ekspertai jau drąsiai kalba apie „lūžio momentą“.
Po to, kai frontas buvo prisotintas milijonais bepiločių, Ukraina perėjo prie gilesnių operacijų. Iš pradžių smūgiai buvo nukreipti į Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą, o dabar – ir į svarbiausius logistikos maršrutus.
Kyjivas susitelkė į vadinamąjį „aukso viduriuką“ – kelius ir geležinkelius, esančius daugiau kaip 150 km nuo fronto linijos. Būtent šie maršrutai užtikrina Rusijos karių aprūpinimą.
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Ukrainos pusė šiuos veiksmus apibūdina kaip „logistinę blokadą“. Šios kampanijos tikslas – ne tik smogti pavieniams objektams, bet ir apsunkinti visą Rusijos pajėgų aprūpinimo sistemą.
Nauja fazė
Australijos atsargos generolas Mickas Ryanas pabrėžė, kad būtent šis karo etapas Rusijai yra labiausiai griaunantis. „Štai kas iš tikrųjų kenkia rusams“, – sakė jis.
Pasak M. Ryano, koordinuoti smūgiai apsunkina Rusijos galimybes didinti puolimo tempą. Taip Ukraina siekia neleisti Rusijos kariuomenei palaikyti spaudimo fronte.
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Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis smarkiai padidino bepiločių gamybą. Jų duomenimis, Ukraina kas mėnesį gali surengti daugiau kaip 5000 vidutinio ir ilgojo nuotolio smūgių.
Gynybos ministras Mychailas Fedorovas pareiškė, kad gegužę smūgių daugiau kaip 50 km nuo fronto linijos skaičius, palyginti su balandžiu, padvigubėjo. Tai rodo, kad Ukraina plečia gebėjimą veikti gerokai už tiesioginės kovų zonos.
Ukrainos analitinė grupė „DeepState“ pranešė, kad gegužė tapo pirmuoju mėnesiu nuo 2023 metų, kai Rusija patyrė grynųjų teritorinių praradimų. Tai reiškia, kad per šį laikotarpį ji prarado daugiau teritorijos, nei užėmė.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis pareiškė, kad gegužę Ukraina susigrąžino beveik 60 kv. km daugiau, nei prarado. Šis rodiklis siejamas su platesniais pokyčiais fronte.
Karo studijų institutas (ISW) savo vertinime pažymi, kad tokie smūgiai prisideda prie konflikto perėjimo į naują fazę. Instituto teigimu, tai gali sukurti „unikalią ir laiko atžvilgiu ribotą galimybę“ Ukrainos puolamiesiems veiksmams.
Laiko – nedaug
Analitikai įspėja, kad Ukraina turi ribotą laiką išnaudoti turimą pranašumą. Jackas Watlingas iš Karališkojo jungtinio gynybos ir saugumo tyrimų instituto pareiškė, kad karas pasiekė lūžio momentą.
Pasak J. Watlingo, ši padėtis gali sudaryti sąlygas spausti Rusiją dėl paliaubų. Tačiau toks spaudimas priklausys nuo to, kaip greitai Ukraina sugebės pasinaudoti atsivėrusia galimybe.
Ukrainos vadai taip pat pabrėžia greitų veiksmų būtinybę. Bepiločių sistemų padalinio vadas šaukiniu Kitas sakė, kad Ukrainos tikslas yra priversti Rusiją pajusti karą savo teritorijos gilumoje.
„Pagrindinė idėja yra ta, kad Rusija iš tikrųjų pajustų karą, suprastų, jog atstumas negarantuoja saugumo“, – sakė Kitas. Ši mintis atspindi platesnę Ukrainos kampanijos logiką.
Technologinę kampanijos dalį sudaro modernizuoti dronai su patobulintais varikliais, akumuliatoriais, „Starlink“ ryšio sistemomis ir dirbtinio intelekto elementais. Tokie sprendimai leidžia bepiločiams veikti didesniu nuotoliu ir tiksliau smogti logistikos objektams.
Smūgiai pirmiausia nukreipti į nešarvuotus sunkvežimius ir geležinkelio ešelonus. Dėl to Rusijos daliniuose atsiranda degalų trūkumas, sudėtingėja karių rotacija ir mažėja aktyvumas fronte.
Ukraina taip pat smarkiai padidino nuosavą ginkluotės gamybą. 2024 metais viena bendrovė gavo kontraktą 112 smogiamųjų dronų gamybai.
Naujausias kontraktas jau numato 25 000 vidutinio ir ilgojo nuotolio bepiločių. Tai rodo, kad Ukraina pereina nuo pavienių sprendimų prie masinės gamybos.
Europos šalys dronų gamybai Ukrainoje skyrė 1,63 mlrd. dolerių. Be to, vyriausybė skiria daugiau kaip 113 mln. dolerių „logistinės blokados“ programos plėtrai.
Didžiausius rezultatus ši kampanija demonstruoja Ukrainos pietuose. Ukrainos pajėgos teigia nustačiusios kontrolę dalyje logistikos maršrutų, vedančių į Krymą, įskaitant vadinamąjį Rusijos sausumos tiltą.
Vienintelis alternatyvus maršrutas lieka Kerčės tiltas. Jis jau ne kartą buvo atakuotas.
Analitikai sutaria, kad Ukraina perėjo į naują karo fazę. Joje pagrindinį vaidmenį atlieka pigūs bepiločiai, galintys ardyti Rusijos logistiką dideliame gylyje.
ISW vertinimu, tai sukuria „unikalią galimybę“ pakeisti kovos veiksmų pobūdį. Tokia padėtis gali tapti potencialiu lūžiu fronte.
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