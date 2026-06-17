Žiniasklaida: paskelbtos JAV ir Irano susitarimo sąlygos

Anot „Al Arabiya“, dokumente išdėstyta 14 punktų dėl kurių susitarė Vašingtonas ir Teheranas.
Numatoma „nedelsiant ir visam laikui“ nutraukti kovas, įskaitant ir Izraelio bei „Hezbollah“ kautynes Libane. Abi pusės pasižada nesiimti jokių priešiškų veiksmų viena prieš kitą ir susilaikyti nuo grasinimų ar jėgos panaudojimo.
JAV ir Iranas susitaria derėtis ir pasiekti galutinį susitarimą ne vėliau nei po 60 dienų, bet šį terminą galima pratęsti, jeigu pritaria abi pusės.
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Iš karto po susitarimo pasirašymo JAV nutrauks Irano uostų blokadą, o laivyba Persijos įlankoje bus visiškai atnaujinta. Be to, praėjus 30 dienų po galutinio susitarimo pasirašymo JAV išves savo pajėgas iš „aplinkinių teritorijų“.
Tuo metu Iranas po susitarimo pasirašymo bematant imsis priemonių, kad Hormuzo sąsiauryje būtų „normalizuoti komercinės laivybos srautai“. Iranas taip pat turės pašalinti „technines kliūtis ir neutralizuoti minas“.
JAV ir valstybės partnerės turės pasiūlyti išsamų Irano ekonominės plėtros planą ir užtikrinti 300 mlrd. JAV dolerių finansavimą. Jo įgyvendinimo mechanizmas turės būti pristatytas per 60 dienų ir bus galutinio susitarimo dalimi.
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JAV taip pat įsipareigoja atšaukti sankcijas Iranui, įskaitant sankcijas susijusias su Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) rezoliucijomis. JAV taip pat atšauks vienašales pirmines ir antrines sankcijas, kurios buvo įvestos Teheranui. Terminai, kada tai bus padaryta, bus nustatyti galutiniame susitarime.
Remiantis paviešintais sutarties punktais, Iranas įsipareigoja niekada nekurti branduolinio ginklo. Sprendimai dėl šalies turimo sodrinto urano ir visi kiti su branduoline energija susiję klausimai bus išdėstyti galutiniame susitarime.
Kol nepasiektas galutinis susitarimas, abi pusės išlaikys dabartinį status quo: Iranas – savo branduolinės programos atžvilgiu, o JAV – netaikydama naujų sankcijų ir nedidindama savo karinių pajėgumų regione.
Pasirašius susitarimą, iki kol neatšauktos sankcijos, JAV iždo departamentas išduos eksporto leidimus Irano naftai ir naftos produktams.
JAV taip pat įsipareigoja atblokuoti įšaldytą Irano turtą derybų metu, kad jį galėtų naudoti Irano centrinis bankas.
Vis dėlto sutarties sąlygos dar nebuvo oficialiai patvirtintos ir dokumento tekstas dar gali keistis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį Prancūzijoje vykusio Didžiojo septyneto (G7) valstybių viršūnių susitikimo metu pareiškė, kad artimiausiomis dienomis ketina paskelbti šį dokumentą.
ELTA primena, kad JAV ir Iranas sekmadienį pasiekė susitarimą dėl karo užbaigimo. JAV duomenimis, jis jau pasirašytas elektroniniu būdu. Irano duomenimis, iš karto po penktadienį numatytos sutarties pasirašymo ceremonijos prasidės naujas derybų ratas. Šios derybos turi būti užbaigtos per 60 dienų.