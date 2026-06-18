Karas Irane. JAV ir Iranas pasirašė susitarimą

Iranas ir Jungtinės Valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas, antradienį pareiškė Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi, pranešė naujienų agentūra „Tasnim“.
Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė A. Araghchi. Pranešama, kad pagrindų susitarimu, kurį sekmadienį sudarė Teheranas ir Vašingtonas, šiuo tikslu 60 dienų pratęsiamos kare paskelbtos paliaubos.
Aukšto rango Irano ir JAV atstovai penktadienį turėtų susitikti Ženevoje ir oficialiai pasirašyti susitarimą, kuris, anot JAV, jau buvo pasirašytas elektroniniu būdu.
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„Tasnim“ citavo A. Araghchi, kuris teigė, kad didžiausias dėmesys iš pradžių buvo skiriamas karo pabaigai, Hormuzo sąsiaurio atvėrimui, įšaldyto Irano turto grąžinimui ir atstatymui.
JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as neseniai kalbėjo apie galimą sankcijų panaikinimą. Pasak pranešimų, taip pat diskutuojama apie 300 mlrd. JAV dolerių (beveik 260 mlrd. eurų) atstatymo fondą.
Daugelis stebėtojų laiko pagrindų susitarimą tarpiniu žingsniu diplomatiniame procese, kuriame vis dar lieka didelių neišspręstų klausimų.
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J. D. Vance‘as stočiai CNN tvirtino, kad preliminarus susitarimas užima „apie pusantro puslapio“, ir pavadino jį „labai bendro pobūdžio dokumentu“. Jis pažymėjo, kad „techniniame derybų etape“ reikia išspręsti keletą klausimų.
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