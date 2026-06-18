Karas Ukrainoje. Iš duobės išlipti nepavyksta: daugiau nei pusei Rusijos – rimtas degalų trūkumas

Didžiojo septyneto viršūnių susitikime JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kaip teigiama, išreiškė norą didinti spaudimą Rusijai mainais į tai, kad Europos sąjungininkai paremtų jo pastangas sprendžiant Irano klausimą, straipsnyje, kuriame cituojami Europos diplomatų žodžiai, pranešė naujienų portalas „Politico“.
Anot pranešimo, D. Trumpas pareiškė esąs pasirengęs apsvarstyti galimybę daryti didesnį spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kad padėtų užbaigti karą prieš Ukrainą.
Mainais jis nurodė, kad Jungtinėms Valstijoms reikalinga sąjungininkų parama, norint įgyvendinti su Iranu pasiektą pagrindų susitarimą dėl ugnies nutraukimo.
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„Diskusijos, kurias vedėme tarpusavyje ir su JAV prezidentu – tiek oficialiuose susitikimuose, tiek neoficialiuose pokalbiuose susitikimų užkulisiuose – man suteikia tam tikrą optimizmą“, – sakė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Tuo pačiu metu diplomatai įspėjo, kad padėties nereikėtų vertinti pernelyg optimistiškai, atkreipdami dėmesį į tai, kad D. Trumpas praeityje jau yra pakeitęs savo poziciją Ukrainai palankių pareiškimų atžvilgiu.
Kaip praneša „Politico“, po to, kai sekmadienį D. Trumpas beveik valandą telefonu kalbėjosi su V. Putinu, sąjungininkai ėmė nuogąstauti, kad JAV prezidentas vėl gali versti Ukrainą daryti teritorines nuolaidas.
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Pasak dviejų diplomatų, laukiant, kol į Ženevą atvyks JAV viceprezidentas J. D. Vance’as, kad užbaigtų derybas su Teheranu, Prancūzijoje vykusių derybų metu D. Trumpas taip pat paragino Didžiojo septyneto partnerius padėti vykdyti jo susitarimus su Iranu ir išminuoti Hormuzo sąsiaurį.
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