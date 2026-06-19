Europoje pasikėsinta į Ukrainai skirtų dronų gamyklą

Kaip išsiaiškino dienraštis „Le Parisien“, kalbama apie bendrovės „Delair“ gamyklą netoli Tulūzos miesto Prancūzijos pietvakariuose. Ji laikoma viena iš pirmaujančių dronų gamintojų šalyje, o nuo karo pradžios šias skraidykles tiekia ir Ukrainai.
„Birželio 1 d. į įmonę buvo mesta keletas Molotovo kokteilių“, – pasakojo leidinio „Le Parisien“ kalbinti pašnekovai.
Pažymima, kad vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo keletą asmenų. Tulūzos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl žalos padarymo visuomenei pavojingu būdu. Remiantis leidinio „Le Parisien“ duomenimis, gamykla beveik nenukentėjo, nes degusis mišinys nesprogo.
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Po keleto dienų šalia gamyklos buvo sulaikytas Baltarusijos pilietis, kuris „filmavo drono prototipą“. Prokuratūros teigimu, vaizdo įrašą jis nusiuntė asmeniui iš Rusijos, o pas sulaikytąjį buvo rasta „moderni įranga“.
Kaip praneša leidinys, remdamasis Paryžiaus prokuratūros informacija, už drono prototipo filmavimą jam buvo pareikšti kaltinimai šnipinėjimu.
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