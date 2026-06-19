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Karas Irane. Iš J. D. Vance‘o lūpų – griežtas įspėjimas Izraeliui (1)

2026 m. birželio 19 d. 07:56
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​​​
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Irano prezidentas trečiadienį pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose ir pagal kurio sąlygas Teheranas sutiko mainais į didelio masto ekonominę pagalbą praskiesti savo sodrintą uraną.
Kaip matyti iš D. Trumpo padėjėjo paskelbto vaizdo įrašo, JAV prezidentas susitarimo memorandumą pasirašė per Versalio rūmuose po G7 viršūnių susitikimo surengtą vakarienę žvakių šviesoje, pasirašant šį dokumentą jam plojo renginio šeimininkas Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir kiti svečiai.
„Tik ką pasirašiau“, – išeidamas iš rūmų žurnalistams sakė D. Trumpas.

D. Trumpas pasirašė susitarimą dėl karo Irane užbaigimo: „Tai nebuvo lengva“

Valstybinė naujienų agentūra IRNA išplatino pranešimą, kuriame citavo Irano užsienio reikalų ministerijos atstovo Esmaeilo Baqaei žodžius, kad dokumentas „buvo galutinai patvirtintas prezidentų parašais“.
JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as neseniai kalbėjo apie galimą sankcijų panaikinimą. Pasak pranešimų, taip pat diskutuojama apie 300 mlrd. JAV dolerių (beveik 260 mlrd. eurų) atstatymo fondą.
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