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Karas Ukrainoje. Po neregėto smūgio Maskvai – iškalbinga V. Putino tyla ir desperatiški S. Lavrovo reikalavimai (1)

2026 m. birželio 19 d. 07:25
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Ketvirtadienio rytą dronai masiškai atakavo Maskvą. Rusai skundžiasi dronų bei sprogimų garsais ir gaisru naftos perdirbimo gamykloje.
Nuo 4 val. ryto įvairiose platformose pradėjo plisti filmuota medžiaga, kurioje matyti dronų skrydis virš Maskvos ir Maskvos srities, skelbia „RBC Ukraine“.
Praėjus vos 40 minučių Maskvos meras Sergejus Sobjaninas pradėjo pranešti apie tariamą bepiločių orlaivių, skridusių į Rusijos Federacijos sostinę, numušimą. 05:43 duomenimis, tokių dronų jau buvo 33.

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Tuo pačiu metu ir bent iki 6 val. pasirodė vis daugiau filmuotos medžiagos su dronais. Be to, Maskvos pakraštyje ir už jos ribų buvo užfiksuoti dūmų ir gaisrų stulpai.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį smūgius Maskvoje pavadino pagrįstu atsaku į Rusijos išpuolius.
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„Jau antrą kartą šią savaitę buvo pataikyta į Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Taikiniai taip pat buvo atakuoti Rostovo srityje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Tai visiškai pagrįstas atsakas į Rusijos išpuolius prieš mūsų miestus ir bendruomenes“, – socialiniame tinkle X sakė V. Zelenskis.
Ukrainos ilgų nuotolių smūgių kampanija prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą ir toliau sukelia benzino trūkumą visoje šalyje, trukdo Rusijai išgauti žaliavinę naftą ir verčia maksimaliai padidinti pastarosios eksportą, skelbia ISW analitikai.
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