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Po kruvinų smūgių – gera žinia: Izraelis ir „Hezbollah“ susitarė dėl paliaubų

2026 m. birželio 19 d. 16:27
Lrytas.lt
JAV pareigūnas BBC patvirtino, kad Izraelis ir Irano remiama ginkluota grupuotė „Hezbollah“ susitarė dėl paliaubų. Jos įsigaliojo penktadienį 16 val. vietos laiku.
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Pranešimas apie paliaubas pasirodė po to, kai, Libano sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per naktį surengtus Izraelio aviacijos smūgius šalies pietuose žuvo mažiausiai 18 žmonių.
Tuo metu Izraelio kariuomenė pranešė, kad žuvo ir keturi Izraelio kariai.
Izraelio gynybos pajėgos (IDF) taip pat anksčiau skelbė smogusios 80 su „Hezbollah“ susijusių taikinių ir nukovusios „dešimtis“ grupuotės narių.
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IranasIzraelis„Hezbollah“
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