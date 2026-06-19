Po kruvinų smūgių – gera žinia: Izraelis ir „Hezbollah“ susitarė dėl paliaubų

Pranešimas apie paliaubas pasirodė po to, kai, Libano sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per naktį surengtus Izraelio aviacijos smūgius šalies pietuose žuvo mažiausiai 18 žmonių.
Tuo metu Izraelio kariuomenė pranešė, kad žuvo ir keturi Izraelio kariai.
Izraelio gynybos pajėgos (IDF) taip pat anksčiau skelbė smogusios 80 su „Hezbollah“ susijusių taikinių ir nukovusios „dešimtis“ grupuotės narių.
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Šie įvykiai seka po dieną anksčiau pasirašyto Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Irano susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti konfliktą Artimuosiuose Rytuose, įskaitant nuolatinį karo veiksmų nutraukimą Libane.
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