Trečiadienį Suomijos parlamentas 125 balsais prieš 61 pritarė Branduolinės energijos įstatymo pataisai, panaikinančiai nuo 1980 metų galiojusį apribojimą. Sprendimas sudaro aiškias teisines galimybes šaliai priimti ir gabenti branduolinius ginklus NATO veiklos kontekste.
Suomijos gynybos ministras Antti Häkkänenas sprendimą pavadino itin svarbiu šalies saugumui. Pasak jo, „Parlamentas stipria dviejų trečdalių balsų dauguma patvirtino Branduolinės energijos įstatymo pataisą.“
„Ši istorinė reforma stiprina Suomijos ir viso NATO saugumą“, – kalbėjo jis.
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Vis dėlto jis pabrėžė, kad Helsinkis šiuo metu neplanuoja nuolat dislokuoti branduolinių ginklų savo teritorijoje.
Suomijos parlamento Gynybos komiteto pirmininkas Heikki Autto teigė, kad branduolinis atgrasymas išlieka svarbiausiu taikos garantu Europoje. Anot jo, „branduolinis atgrasymas galiausiai yra taikos Europoje garantas.“
„Tai yra galutinis atgrasymo būdas nuo Rusijos agresijos“, – teigė jis.
Maskva anksčiau yra perspėjusi, kad reaguotų į bet kokį branduolinių ginklų dislokavimą Suomijos teritorijoje. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas kovą pareiškė, kad „dislokuodama branduolinius ginklus savo teritorijoje, Suomija pradės kelti mums grėsmę“.
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„Jei Suomija mums grasins, imsimės atitinkamų priemonių“, – kalbėjo D. Peskovas.
Po V. Putino pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą prieš ketverius metus Suomija sparčiai pakeitė savo saugumo politiką. 2023 metais šalis prisijungė prie NATO ir tapo viena svarbiausių Aljanso gynybos atramų prieš Rusiją Europoje.
Skandinavijos valstybė su Rusija turi daugiau nei 1 300 kilometrų ilgio sieną. Dėl besitęsiančio karo Ukrainoje ir didėjančios įtampos regione Suomija šiais metais išlaiko aukštą parengties lygį.
Gegužę šalis pakėlė naikintuvus po to, kai netoli Helsinkio oro erdvėje buvo pastebėtas įtariamas dronas. Suomija taip pat paskelbė planus didinti karines išlaidas.
Pastaraisiais mėnesiais aukšti Suomijos pareigūnai ne kartą tvirtino, kad dešimtmečius galiojusio draudimo panaikinimas yra būtinas šalies saugumui užtikrinti.
Nors Suomijoje gyvena tik apie 5,6 mln. žmonių ir jos gyventojų skaičius yra mažesnis nei Londono, ši NATO narė turi vienas stipriausių ginkluotųjų pajėgų Europoje. Šalis taip pat yra parengusi išsamius planus visiems gyventojams galimos gynybos krizės ar invazijos atveju.
Parengta pagal „The Sun“ inf.
SuomijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Vladimiras Putinas
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