FTB sustabdė rimtą ataką prieš Baltuosius rūmus: užpuolikus išdavė mama

JAV Teisingumo departamentas antradienį pranešė, kad Federalinis tyrimų biuras (FTB) sužlugdė planą, o 5 vyrai buvo sulaikyti. Prokurorų teigimu, dalis plano buvo susijusi su sprogmenimis pakrautų dronų smūgiais į netoliese esančius pastatus ir šaudymu į „didelės vertės taikinius“.
Vienas įtariamasis praėjusią savaitę buvo sulaikytas Ohajuje.
Kaltinimo dokumentuose prokurorai nurodė, kad įtariamieji skleidė „ultrareligines ir antivyriausybines nuotaikas“. FTB direktorius Kashas Patelis antradienį socialiniame tinkle paskelbė, kad per „operaciją keliose valstijose“ tariamai planuoti išpuoliai buvo sustabdyti.
„Tariamai planuotos atakos buvo sustabdytos vietoje“, – rašė K. Patelis.
Įtariamaisiais įvardyti 19 metų Tycenas C. Properis, kuris buvo sulaikytas Ohajuje, 24 metų Bryanas Omar Roa ir 32 metų Michaelas Alanas Thomasas iš Kalifornijos. Taip pat sulaikyti 32 metų Danielis K. Eskridge’as iš Misūrio ir 31 metų Abrahamas Hermosillo Alvarezas iš Nebraskos.
Jie buvo sulaikyti 4 JAV valstijose. Kiekvienam pateikti kaltinimai dėl sąmokslo įvykdyti žmogžudystę.
Teismo dokumentuose teigiama, kad dronais sąmokslininkai siekė sukelti paniką ir nukreipti bėgančią minią snaiperių komandos link. Tada esą turėjo veikti „antroji banga“ užpuolikų, kurie būtų šturmavę Baltųjų rūmų vartus.
Kviestiniame renginyje Baltųjų rūmų Pietų pievelėje dalyvavo apie 4300 žmonių. Dar apie 85 000 žmonių netoliese galėjo stebėti vykusias sekmadienio kovas.
Su A. H. Alvarezu susijusiuose teismo dokumentuose nurodoma, kad grupė svarstė galimus taikinius. Tarp jų minėti D. Trumpas, viceprezidentas J. D. Vance’as, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir Elonas Muskas.
Sąmokslas buvo atskleistas per T. C. Properį. Jo motina birželio 10-osios vėlų vakarą paskambino vietos pareigūnams, nes sunerimo dėl didelių jo šaunamųjų ginklų pirkimų.
Moteris taip pat buvo susirūpinusi tuo, ką matė jo pokalbiuose su grupe. Grupė esą skelbėsi sudaryta iš buvusių kariškių ir krikščioniškos pakraipos narių.
Prokurorų teigimu, ši grupė norėjo „įžiebti“ revoliuciją šaudydama į „didelės vertės taikinius“, kurie dalyvautų UFC kovose. Šie taikiniai buvo apibūdinti kaip turtingi žmonės ir politikai.
Grupės nariai konkrečiai aptarinėjo nusiskundimus dėl valdžios korupcijos, J. Epsteino bylų tvarkymo ir duomenų centrų, kurie esą bendruomenėse sunaudoja visą vandenį. Jie taip pat kalbėjo apie kitus valdžios veiksmus.
FTB dokumente teigiama, kad grupės nariai sakė norintys „apsaugoti Jungtines Valstijas“, nes manė, jog šalis juda neteisinga kryptimi. Tame pačiame dokumente nurodoma, kad jie tikėjo, jog JAV reikia sugriauti, kad jas būtų galima atstatyti.
JAVBaltieji RūmaiDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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