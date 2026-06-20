Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne šešiems mėnesiams pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą, ketvirtadienį pranešė Europos Vadovų Tarybos pirmininko António Costos atstovė spaudai.
Nuo tada, kai 2022 m. Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ES ėmė taikyti Maskvai plačios apimties poveikio priemones.
Sankcijos visų pirma nukreiptos į Rusijos pajamas, gaunamas iš tarptautinės prekybos iškastiniu kuru, šalies ginklų pramonę ir finansų įstaigas.
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Maskva teikia pirmenybę diplomatijai „siekiant SVO tikslų“, kaip pareiškė Rusijos atstovai po grasinimų masiškai pulti Ukrainą.
Tai, remiantis Rusijos žiniasklaida, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, praneša „RBC-Ukraina“.
„Rusija pageidauja, kad SVO tikslai būtų pasiekti diplomatijos priemonėmis“, – sakė S. Lavrovas po Kremliaus grasinimų dieną prieš tai masiškai pulti Ukrainą.
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