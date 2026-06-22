Į Estija pristatyta pirmoji iš trijų vokiškų gynybos sistemų „Iris-T“

„Tai svarbi diena Estijos gynybos pajėgoms ir Estijos karinėms oro pajėgoms“, – sakė Estijos karinių oro pajėgų vadas Riivo Valge.
„Mes tik pradedame savo kelionę stiprindami oro gynybą, ir nors gali prireikti kelių mėnesių, kol mūsų operatoriai bus tinkamai apmokyti ir ši sistema bus įdiegta praktikoje, vis dėlto netrukus pasieksime reikšmingą kokybinį šuolį oro gynybos pajėgumų srityje“, – pridūrė jis.
Oro gynyba laikoma šį pirkinį su Latvija suderinusios Estijos silpnąja vieta. Abi Baltijos respublikos po 2022 m. prasidėjusios invazijos į Ukrainą savo rytinę kaimynę Rusiją laiko grėsme.
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Talino vyriausybė smarkiai padidino karines išlaidas ir ėmėsi naujai aprūpinti savo ginkluotąsias pajėgas.
„Karas Ukrainoje aiškiai parodė, kad stipri oro gynyba yra pagrindinė šalies gynybos sudedamoji dalis ir yra būtina siekiant apsaugoti mūsų žmones, ginkluotųjų pajėgų dalinius bei svarbiausią infrastruktūrą“, – sakė Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras.
Kitais metais Estijai bus pristatytos dar dvi sistemos „Iris-T“. Informacija apie jų kainą skelbiama nebuvo.
Pasak įmonės „Diehl Defence“, šis sandoris yra „kol kas didžiausia gynybos srities investicija šalies istorijoje“.
Įmonės „Diehl Defence“ generalinis direktorius Helmutas Rauchas teigė, kad pristatyta sistema atspindi bendrovės plėtros strategiją ir rodo, „kad sugebame vykdyti įsipareigojimus net ir esant dideliam spaudimui, kurį šiuo metu patiria Europos oro gynybos rinka“.
Oro pavojusEstijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
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