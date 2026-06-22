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Karas Irane. Irano krizėje – netikėtas posūkis: derybos pereina į naują etapą

2026 m. birželio 22 d. 07:25
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​​​
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Baltieji rūmai pranešė, kad JAV viceprezidentas J. D. Vance‘s nevyks į Šveicariją, kur turėjo vykti planuotos derybos su Iranu.
Baltųjų rūmų atstovas spaudai teigė, kad dar nėra galutinai suderinti planai dėl artėjančių techninių derybų.
„JAV delegacija buvo pasirengusi išvykti, atsiradus pirmajai galimybei. Tačiau organizaciniai šių derybų aspektai niekada nebuvo nei paprasti, nei nuspėjami“, – sakė jis.

Po Izraelio kritikos dėl susitarimo su Iranu – griežtas J. D. Vance'o tonas: įspėjo dėl vieno

Pats J. D. Vance‘as atsikirto kritikams iš Izraelio, peikiantiems susitarimą su Iranu, įspėdamas juos, kad neturėtų atstumti savo „vienintelio galingo sąjungininko“, likusio pasaulyje.
Tarp Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir JAV prezidento Donaldo Trumpo tvyrant įtampai, J. D. Vance‘as paragino B. Netanyahu kabineto narius „pabusti ir užuosti tikrąją padėtį“.
„Donaldas J. Trumpas yra vienintelis valstybės vadovas visame pasaulyje, kuris šiuo metu palankiai žiūri į Izraelio tautą, tuo pačiu jis yra ir pasaulinės supervalstybės vadovas“, – per Baltuosiuose rūmuose surengtą spaudos konferenciją žurnalistams sakė J. D. Vance‘as.
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„Jei būčiau Izraelio vyriausybės narys, tikriausiai nepulčiau vienintelio galingo sąjungininko, man likusio visame pasaulyje“, – pridūrė jis.
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