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JT jūrų agentūra evakuos iš Artimųjų Rytų 11 tūkst. jūreivių

2026 m. birželio 23 d. 20:06
Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) evakuos tūkstančius jūreivių iš Artimųjų Rytų, vadovaudamasi Jungtinių Amerikos Valstijų ir Irano susitarimu nutraukti karo veiksmus ir atverti Hormuzo sąsiaurį.
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„Pradėsime įgyvendinti daugiau nei 11 tūkst. regione vis dar įstrigusių jūreivių evakuacijos planą“, – antradienį pareiškė TJO generalinis sekretorius Arsenio Dominguezas.
Pasak Londone įsikūrusios JT agentūros vadovo, didelio masto operacija bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su Iranu, Omanu ir kitomis Persijos įlankos valstybėmis, taip pat su JAV ir laivybos pramone.
Gautos būtinos saugumo garantijos ir kruopščiai peržiūrėtos jūrų saugumo sąlygos operacijai paremti, sakoma A. Dominguezo pareiškime.
Jis griežtai pasmerkė atakas prieš civilinę laivybą ir pagerbė 14 jūreivių, žuvusių per vasario 28 d. prasidėjusį konfliktą.
Jungtinės tautosArtimieji RytaiIranas
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