JT: tyčia taikydamasis į vaikus, Izraelis toliau vykdo genocidą Gazoje

JT Nepriklausoma tarptautinė tyrimo komisija paskelbė radusi įrodymų, kad „Izraelio saugumo pajėgos sąmoningai taikėsi į palestiniečių vaikus ir juos žudė“.
Jos teigimu, tai buvo pagrindinis veiksnys, leidęs nustatyti „Izraelio valdžios institucijų ir saugumo pajėgų genocidines užmačias Gazos Ruože sunaikinti didžiąją palestiniečių bendruomenės dalį“.
Trijų narių tyrimo grupė, kuri savo nuomonės nereiškia JT vardu, praėjusių metų rugsėjo mėnesį paskelbė ataskaitą, kurioje pirmą kartą nustatė, kad Izraelis Gazos kare vykdė „genocidą“. Izraelis šią išvadą kategoriškai atmetė.
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Antradienį paskelbtoje papildomoje ataskaitoje tyrėjai tvirtino, kad Izraelio karinės operacijos ir toliau vyko dideliu mastu bei sistemingai, o tai lėmė „beprecedentį“ palestiniečių vaikų mirčių, sužalojimų ir traumų skaičių.
Jų teigimu, buvo „pagrįstų priežasčių“ daryti išvadą, jog Izraelio valdžios institucijos ir saugumo pajėgos „toliau vykdė genocido nusikaltimą“ Gazos Ruože.
Izraelis, kuris jau seniai griežtai kritikuoja šią komisiją, ataskaitą pavadino „juodinančia“ ir „šmeižikiška apgaule“.
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Jis apkaltino tyrėjus, kad jie ignoruoja „brutalią „Hamas“ taktiką, pagal kurią ši organizacija negailestingai puola Izraelio vaikus, o palestiniečių vaikus naudoja kaip gyvus skydus“.
Gazos Ruože sunaikinta vaikystė
Komisija, kurią 2021 m. įsteigė JT Žmogaus teisių taryba, savo naujausioje ataskaitoje išnagrinėjo nusikaltimus, kuriuos patiria palestiniečių vaikai, ir tai, kaip Izraelio Gazos Ruože sudarytos gyvenimo sąlygos „lemia vaikų mirtingumą, kurio būtų galima išvengti“.
„Izraelio valdžios institucijos ir saugumo pajėgos sąmoningai taikėsi į palestiniečių vaikus, dėl to Gazos Ruože buvo vykdomas genocidas, nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai, o Vakarų Krante – karo nusikaltimai“, – rašoma tyrėjų komandos ataskaitoje.
Komisija teigė, kad sunkūs fiziniai ir psichiniai sužalojimai, masinės traumos, tėvų netektis, atskyrimas nuo artimųjų, negalia, nuolatiniai perkėlimai, badas bei švietimo ir sveikatos priežiūros sistemos žlugimas „sunaikino vaikystę“ Gazos Ruože ir toliau visą jų gyvenimą turės poveikį šio regiono vaikams.
„Nusitaikydamas į vaikus, Izraelis kėsinasi į pačią palestiniečių tautos galimybę egzistuoti ir pačiai spręsti dėl savo ateities“, – teigė tyrimo komisijai pirmininkaujantis teisėjas iš Indijos Srinivasanas Muralidharas.
„Net ir po to, kai 2025 m. spalį buvo paskelbtos paliaubos, vaikai ir toliau žūsta bei patiria sunkius sužalojimus“, – pridūrė jis.
Strategija – sunaikinti
Ši ataskaita paskelbta praėjus kelioms dienoms po to, kai JT vaikų agentūra UNICEF pranešė, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 265 vaikai, o dar keletas šimtų jų buvo sužeisti.
UNICEF teigimu, vaikai buvo šaudomi, bombarduojami, juos pakirsdavo dronai su sumontuotomis vaizdo kameromis, jie žūdavo palapinėse, mokyklose, žaisdami futbolą ar žvejodami.
Oficialiais duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, per 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ surengtą išpuolį Izraelyje žuvo 1 221 žmogus.
Pasak „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos, Izraelio atsakomieji smūgiai šioje teritorijoje nusinešė daugiau nei 72,8 tūkst. žmonių gyvybių.
JT tyrimo ataskaitoje teigiama, kad per pirmuosius dvejus karo metus „karo veiksmai Gazos Ruože“ pražudė mažiausiai 20 179 vaikus, dar 44 143 mažyliai buvo sužeisti.
Joje nurodoma, kad palestiniečių vaikai buvo žudomi ir luošinami „vykdant strategiją, kuria siekta sunaikinti palestiniečių bendruomenės Gazos Ruože biologinį tęstinumą ir ateities egzistenciją“.
Neįgalumas – demografinė realybė
Ataskaitoje teigiama, kad, taikydamasis į vaikus, „Izraelis ardo palestiniečių visuomenės pamatus ir silpnina demografinį gyvybingumą“.
Izraelis yra atsakingas už „sunkią našlaičių krizę“, o sužeistų vaikų „laukia visą gyvenimą truksiantis neįgalumas“ – tokia dabar yra Gazos vaikų „demografinė realybė“, teigiama pranešime.
Gazos apgultis „tiesiogiai pakenkė reprodukcinei ir naujagimių sveikatai“, o žlugus visuomenės sveikatos programoms „neliko sąlygų, būtinų sveikai ateinančiai kartai“.
Ataskaitoje išvardytos Izraelio divizijos, brigados ir daliniai, kurie gali būti atsakingi už vaikų žudymą konkrečiuose Gazos Ruože ir Vakarų Krante vykusiuose incidentuose.
Be Gazos, komisija taip pat užfiksavo smarkų Izraelio naujakurių smurto prieš palestiniečių vaikus padažnėjimą Vakarų Krante, kurį Izraelis okupavo dar 1967 m.
Komisija paragino visas JT valstybes nares, įskaitant Izraelį, užtikrinti atsakomybę už padarytus nusikaltimus.
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