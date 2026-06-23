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Karas Ukrainoje. Strateginiam miestui – vis didesnis pavojus: analitikai įspėja apie kritinį lūžį Zaporižioje – galingas rusų smūgis: sunaikintas unikalus dvaras (1)

2026 m. birželio 23 d. 07:05
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Rusijos okupuotas Juodosios jūros Krymo pusiasalis pirmadienį naktį buvo atakuotas dronais, girdėjosi sprogimai. 
Dronų smūgių būta Simferopolio zonoje. Taikinys buvo Tavričeskajos elektrinė. Taip pat pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus įvairiose Krymo vietose.
„Crimean Wind“ rašo, kad Armianske netoli geležinkelio stoties kilo gaisras ir buvo apgadintas Rusijos vidaus žvalgybos pastatas.

Rusų dronai smogė Zaporižios gyvenamiesiems rajonams: neišvengta aukų

Pirmadienio naktį dronais vėl buvo atakuota ir Maskva. Sostinės gyventojai pranešė apie masinį skaičių dronų Maskvos srityje, judantį sostinės link.
Po 03:00 val. OSINT šaltiniuose pradėjo plisti vaizdai, kuriuose Maskvos srities gyventojai fiksuoja nežinomų dronų skrydžius. Artėjant rytui tokių pranešimų daugėjo.
Tuo pat metu Maskvos meras Sergejus Sobjaninas pradėjo skelbti apie tariamai numuštus dronus, skrendančius į sostinę.
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Jo teigimu, iki 05:10 val. oro gynyba esą numušė 59 bepiločius orlaivius. Kai kuriuose pranešimuose buvo kalbama tik apie „atakos atmušimą“, kas gali reikšti, jog dalis dronų pasiekė Maskvos prieigas.
Kol kas oficialių duomenų apie padarinius nėra. Tuo tarpu pranešama, kad netoli „Sadovod“ prekybos centro ir Maskvos naftos perdirbimo gamyklos Kapotnės rajone oro gynybos sistemos buvo įrengtos net ant tiltų.
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