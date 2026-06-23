„The New York Times“ akcentuoja, kad dronų atakos Kryme ir kituose Rusijos miestuose parodė, kad Vladimiro Putino gebėjimas apsaugoti Rusijos visuomenę nuo karo pasekmių silpnėja.
Kelias savaites rusai degalinėse susiduria su eilėmis arba degalų normavimu dėl Ukrainos atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas.
Krymo prezidentas Sergejus Aksionovas sekmadienį paskelbė, kad benzino pardavimas stabdomas – degalai bus tiekiami tik tarnyboms, kurios yra būtinos Krymo funkcionavimui ir saugumui užtikrinti.
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„Kryme baigėsi benzinas. Mūsų levandų sezonas tik prasideda. Kryme turime 17 hektarų levandų laukų – ir 60 litrų benzino. O benzino pardavimui nėra, ir mes negalime nuvykti į savo laukus“, – skundėsi žemės ūkio įmonės savininkė Anastasija Charycka.
Po pranešimų apie sprogimus šiluminėje elektrinėje Kryme buvo paskelbta apie galimus elektros tiekimo sutrikimus.
S. Aksionovo padėjėjas Olegas Kryučkovas sekmadienį paragino gyventojus išjungti oro kondicionierius ir kitus nebūtinus elektros prietaisus, kol bus pašalinti gedimai.
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Pagrindinis pusiasalio elektros tiekėjas „Krymenergo“ sekmadienį pranešė, kad planiniai elektros atjungimai vykdomi dėl „avarijų“ elektros tinkle. Sevastopolyje valdžia nustojo įjungti gatvių apšvietimą.
Anksčiau šį mėnesį Ukraina uždarė du tiltus, jungiančius Krymą per sąsiaurį su Rusijos okupuota Chersono srities dalimi.
Iki pirmadienio vakaro iš Krymo išvažiuoti laukė 780 automobilių, o vidutinis laukimo laikas siekė tris valandas.
Be to, Krymo turizmo sezonui gresia sutrikimai.
Pirmadienį S. Aksionovas paskelbė įsaką, draudžiantį stovykloms, kurortams ir festivaliams priimti vaikus iki rugsėjo mėnesio – tai iš esmės stabdo sezoną.
Rusijos naujienų agentūra TASS pranešė, kad Švietimo ministerija planuoja evakuoti vaikus iš vienos populiariausių vasaros stovyklų.
Taip pat išvyksta ne tik turistai, bet ir dalis vietinių gyventojų, kurie baiminasi dėl savo saugumo.
Pirmadienį Sevastopolio kosmetologė Katerina Strakovič socialiniuose tinkluose dokumentavo savo persikėlimą atgal į gimtąjį Krasnojarską Sibire.
Ji teigė, kad buvo „priversta pasiimti dukrą, palikti vyrą, namus, darbą ir persikelti 6 tūkstančius kilometrų nuo karo zonos“.
„Krymas palauš Maskvą. Tai psichologinis lūžio taškas – diktatoriaus paslėptas Achilo kulnas yra tiesiai prieš mūsų akis“, – pareiškė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brodis.
Ukrainos gynybos ministerija savo ruožtu pabrėžė, kad ji ir toliau smogs kariniams taikiniams Rusijos okupuotame Kryme, todėl ten nebus įprasto atostogų sezono.
Tuo pat metu aviacijos ekspertas Konstantinas Kryvolapas pažymėjo, kad Krymo išlaisvinimas užtruks ilgai – tam reikia pasiruošti, o kol kas Ukraina turi toliau vykdyti smūgius prieš pusiasalį.