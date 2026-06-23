Po dronų smūgių Maskvoje – paniški V. Putino veiksmai: keičia strategiją?

Anot analitikų, šeštadienį Rusija pradėjo perkelti naują priešlėktuvinės gynybos sistemą S-400 į Moskvoreckio istorinį ir gamtinį parką į vakarus nuo Maskvos.
Pažymima, kad statybvietės dydis ir forma yra panašūs į kitus S-400 objektus netoli Maskvos, o naujasis objektas įrengtas vienoje aukščiausių vietų į vakarus nuo sostinės.
Laikraštis „The Telegraph“ taip pat pranešė, kad Rusija iš fronto linijos perdislokavo priešlėktuvinių raketų kompleksą „Pantsir“ ir įrengė jį ant bokšto prie Maskvos naftos perdirbimo gamyklos pietrytinėje sostinės dalyje.
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Pasak žurnalistų, „Pantsir“ sistema turi apsauginį metalinį gaubtą, panašų į tuos, kurie naudojami prie fronto linijos, todėl Ukrainos karo ekspertai padarė išvadą, kad Rusija šią sistemą galėjo perkelti iš fronto.
Straipsnyje taip pat teigiama, kad perkelto „Pantsir“ vaizduose matyti, jog vienoje pusėje yra tik dvi iš šešių standartinių raketų. Analitikai mano, kad Rusija gali susidurti su šių oro gynybos sistemų raketų trūkumu.
Anksčiau televizijos kanalas „CBS News“, remdamasi oficialiais Ukrainos šaltiniais, pranešė, kad Rusijai trūksta priešlėktuvinių raketų sistemų S-300.
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ISW analitikai atkreipė dėmesį, kad Ukrainos smūgiai dideliu ir vidutiniu nuotoliu Rusijos teritorijoje kelia problemų Rusijos pajėgoms dėl būtinybės stiprinti oro gynybą užnugario teritorijose.
„Ukrainos smūgių kampanija privertė Rusiją priimti sudėtingus sprendimus, kur nukreipti ribotus oro gynybos išteklius.
Ukrainos smūgiai, per pastaruosius mėnesius sunaikinę Rusijos oro gynybos radarus, taip pat tikriausiai prisideda prie to, kad Rusija nesugeba veiksmingai atremti atakų net ir teritorijose, kuriose oro gynyba sustiprinta“, – teigiama ataskaitoje.
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