PasaulisKonfliktai ir saugumas

Po dronų smūgių Maskvoje – paniški V. Putino veiksmai: keičia strategiją?

2026 m. birželio 23 d. 19:41
Lrytas.lt
Rusijos valdžia pastarosiomis savaitėmis stiprina Maskvos oro gynybą fronto linijos rajonų sąskaita, teigiama naujoje Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje.
Daugiau nuotraukų (17)
Anot analitikų, šeštadienį Rusija pradėjo perkelti naują priešlėktuvinės gynybos sistemą S-400 į Moskvoreckio istorinį ir gamtinį parką į vakarus nuo Maskvos.
Pažymima, kad statybvietės dydis ir forma yra panašūs į kitus S-400 objektus netoli Maskvos, o naujasis objektas įrengtas vienoje aukščiausių vietų į vakarus nuo sostinės.
Laikraštis „The Telegraph“ taip pat pranešė, kad Rusija iš fronto linijos perdislokavo priešlėktuvinių raketų kompleksą „Pantsir“ ir įrengė jį ant bokšto prie Maskvos naftos perdirbimo gamyklos pietrytinėje sostinės dalyje.

Rusų dronai smogė Zaporižios gyvenamiesiems rajonams: neišvengta aukų

Pasak žurnalistų, „Pantsir“ sistema turi apsauginį metalinį gaubtą, panašų į tuos, kurie naudojami prie fronto linijos, todėl Ukrainos karo ekspertai padarė išvadą, kad Rusija šią sistemą galėjo perkelti iš fronto.
Straipsnyje taip pat teigiama, kad perkelto „Pantsir“ vaizduose matyti, jog vienoje pusėje yra tik dvi iš šešių standartinių raketų. Analitikai mano, kad Rusija gali susidurti su šių oro gynybos sistemų raketų trūkumu.
Anksčiau televizijos kanalas „CBS News“, remdamasi oficialiais Ukrainos šaltiniais, pranešė, kad Rusijai trūksta priešlėktuvinių raketų sistemų S-300.
Susiję straipsniai
Rusijoje sprogsta mobilizacijos krizė: užfiksavo, kuo virsta V. Putino planas

Rusijoje sprogsta mobilizacijos krizė: užfiksavo, kuo virsta V. Putino planas (10)

Į Estija pristatyta pirmoji iš trijų vokiškų gynybos sistemų „Iris-T“

Į Estija pristatyta pirmoji iš trijų vokiškų gynybos sistemų „Iris-T“

V. Putino oro gynyboje – gilios spragos: Ukraina rado būdą pralaužti Rusijos skydą

V. Putino oro gynyboje – gilios spragos: Ukraina rado būdą pralaužti Rusijos skydą

ISW analitikai atkreipė dėmesį, kad Ukrainos smūgiai dideliu ir vidutiniu nuotoliu Rusijos teritorijoje kelia problemų Rusijos pajėgoms dėl būtinybės stiprinti oro gynybą užnugario teritorijose.
„Ukrainos smūgių kampanija privertė Rusiją priimti sudėtingus sprendimus, kur nukreipti ribotus oro gynybos išteklius.
Ukrainos smūgiai, per pastaruosius mėnesius sunaikinę Rusijos oro gynybos radarus, taip pat tikriausiai prisideda prie to, kad Rusija nesugeba veiksmingai atremti atakų net ir teritorijose, kuriose oro gynyba sustiprinta“, – teigiama ataskaitoje.
RusijaVladimiras Putinasoro gynyba
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.