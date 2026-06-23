Viename iš paviešintų vaizdo įrašų matyti, kaip bekojis Rusijos karo veteranas grasina peiliu kariuomenės verbuotojui.
Vaizdo įraše užfiksuota, kaip dvigubą amputaciją patyręs vyras mojuoja peiliu ir šaukia: „Jūs atimate vaikus iš jų motinų! Eikite velniop“.
Šis incidentas, kaip teigiama, atspindi didėjantį visuomenės pasipriešinimą priverstiniams šaukimams į karą.
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Tuo metu pranešama, kad V. Putino šaukimo pareigūnai jau pradėjo gaudymus Penzoje, esančioje maždaug už 563 km nuo Maskvos, remiantis „Telegram“ kanaluose skelbiama informacija.
Gyventojai teigia, kad verbuotojai, lydimi balaklavomis prisidengusių vyrų, šukavo miestą, rinkdami civilius, o nepatvirtinti pranešimai rodo, kad jiems liepta kasdien pritraukti šimtus naujokų.
Rusijos antikariniam tinklui „Idite Lesom“ vietiniai pasakojo apie reidus.
„Jie gaudo visus, stabdo automobilius ir viešąjį transportą, griebia vyrus ir verčia juos pasirašyti [karines] sutartis. Reidai vyksta visame mieste“, – teigė vienas gyventojas.
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„Visi skambina vieni kitiems, įspėja neleisti vyrams išeiti į lauką. Kasos darbuotoja prekybos centre šaukė vienam vyrui likti viduje ir neiti rūkyti, nes [šaukimo pareigūnai] stebi. Įsivyravo panika“, – kalbėjo kitas gyventojas.
Socialiniuose tinkluose plinta ir vaizdo įrašas, kuriame matyti furgonas, vežantis prievarta pašauktus vyrus. Jų moterys bei artimieji bando sustabdyti transporto priemonę ir šaukia: „Mes žinome, kad juos mušate! Prakeikti būkite! Kodėl net penkioms minutėms [atsisveikinti] neleidžiate?“
Vienas vyras „VK“ tinkle (red. past. – rusiškame „Facebook“ analoge) pasakojo pabėgęs iš karinio šaukimo centro iššokdamas pro langą.
„Jie mane mušė, spaudė ir privertė pasirašyti [karinę] sutartį. Aš atsisakiau. Tada jie atnešė antspauduotą dokumentą, kad esu siunčiamas į šturmo kuopą į Luhansko liaudies respubliką“, – teigė jis.
Pranešimai apie intensyvius šaukimus Penzoje kelia naujas baimes, kad V. Putinas gali paskelbti visos šalies mobilizaciją. Papildomų karių, anot šaltinių, reikia dėl Ukrainos pajėgų smūgių, kurie vis labiau skaudina Maskvą.
Tokia mobilizacija būtų rizikinga, nes V. Putino reitingai, kaip teigiama, siekia 65 proc., nors tai yra mažiausias lygis per pastaruosius metus. Vienintelė ankstesnė masinė mobilizacija 2022 m. rugsėjį, „Forbes“ duomenimis, paskatino iki 700 000 žmonių išvykimą iš Rusijos, įskaitant mažiausiai 100 000 IT specialistų ir kitų aukštos kvalifikacijos darbuotojų.
Vakarų pareigūnų duomenimis, Rusija kas mėnesį praranda beveik 40 000 karių, o papildoma riba siekia tik apie 35 000 naujokų per mėnesį, todėl vadovybė imasi prievartinių metodų.
Pranešama, kad verbavimas nukreiptas į skurdžiausių regionų ir mažų miestelių gyventojus, taip pat benamius, etnines mažumas ir kalinius, siunčiamus į pavojingas kovas. Tremtyje veikiantis tiriamosios žurnalistikos leidinys „Viorstka“ anksčiau skelbė, kad Rusijos policijos pareigūnams siūloma nuo 98 iki 975 svarų sterlingų už kiekvieną į karą pritrauktą sulaikytą asmenį.
Taip pat teigiama, kad naudojami kankinimo metodai, įskaitant sumušimus ir elektros šokus, siekiant priversti pasirašyti sutartis. Ivanas Čuviljajevas iš „Idite Lesom“ „The Times“ teigė, kad policija ir verbuotojai daugiausia taikosi į „socialiai pažeidžiamus“ vyrus, tokius kaip migrantai, priklausomi nuo alkoholio ar turintys skolų.
Daliai skurdžių rusų tarnyba pateikiama kaip galimybė gauti iki 47 tūkst. eurų siekiančias išmokas, galinčias pakeisti ištisų regionų ekonomiką, tačiau daugelis vėliau teigia, kad rizika ir sąlygos to nevertos. „Telegram“ pranešimuose ir vaizdo įrašuose, kuriuos matė „Daily Mail“, matyti, kaip policija gaudo dezertyrus, pabėgusius dėl baimės ar psichologinės traumos, juos muša ir grąžina vadams. Vaizdo įrašuose matomi sužeisti vyrai, priversti nurodyti savo dalinį ir aiškinti sulaikymą.
Viename įraše vyras su akies sužalojimu pripažįsta negrįžęs į tarnybą po gydymo ligoninėje. Kitame karys, matomai spaudžiamas, prašo bataliono atleidimo.
Net ir sunkiai sužeisti kareiviai, kaip teigiama, siunčiami atgal į frontą. Vaizdo įrašuose matyti vyrai su ramentais, kuriems išduodami ginklai ir jie siunčiami į vadinamąją „mėsmalę“, įskaitant 20-osios armijos vaizdo medžiagą.
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„Aš kovojau penkis kartus, patyriau dvi sunkias traumas ir sunkią galvos traumą“, – kalbėjo vienas kareivis. Jis pridūrė, kad buvo pripažintas tinkamu tik neginkluotai tarnybai, tačiau „dabar jiems be problemų uždeda ginklus ir siunčia į frontą“.
Jungtinių Tautų duomenimis, nuo karo pradžios dezertyravo apie 50 000 Rusijos kareivių, nes sąlygos kariuomenėje blogėjo. Vadai, kaip teigiama, reguliariai siunčia karius į vadinamuosius „mėsos šturmus“, prilyginamus savižudiškoms misijoms, kuriose kareiviai metami į Ukrainos pozicijas, kol baigiasi amunicija.
Pranešama, kad dezertyrai ar atsisakantys vykdyti įsakymus susiduria su žiauriomis bausmėmis, įskaitant mušimus, badą ir net egzekucijas. Taip pat plinta vaizdo įrašai, kuriuose vadai priverčia karius kovoti iki mirties duobėse esant subarktinėms temperatūroms.
Parengta pagal „Daily Mail“ inf.
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