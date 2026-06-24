A. Lukašenkos režimui – naujas spaudimas: ISW įspėja apie V. Putino užmojus

Analitikų vertinimu, Kremlius gali mėginti verbuoti baltarusius į kariuomenę pasitelkdamas Rusijos ir Baltarusijos Sąjunginės valstybės teisinę konstrukciją. Pagal jos steigimo sutartį rusai ir baltarusiai turi bendrą pilietybės statusą bei teoriškai lygias teises.
ISW teigia, kad Kremlius gali žengti dar toliau ir aiškinti, jog lygios teisės reiškia ir vienodas pareigas. Tokiu atveju karinė tarnyba galėtų būti paskelbta privaloma ir Baltarusijos piliečiams.
Analitikai perspėja, kad Rusijos pareigūnai gali siekti, jog baltarusiai tarnautų arba Rusijos kariuomenėje, arba Maskvos kontroliuojamuose Sąjunginės valstybės kariniuose junginiuose.
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Ataskaitoje pažymima, kad tokiam žingsniui kaip teisinis pagrindas galėtų būti naudojama būtent bendra Sąjunginės valstybės teisė, nesudarant jokių papildomų susitarimų su Minsku.
ISW vertinimu, toks scenarijus reikštų, kad Baltarusija vis labiau virstų de facto aneksuota teritorija, iš kurios Rusija galėtų semtis žmogiškųjų išteklių karui.
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Anksčiau buvo skelbta, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas didina spaudimą Baltarusijos režimo vadovui Aliaksandrui Lukašenkai ir reikalauja atidaryti naują frontą prieš Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos.
Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, esą būtent Ukraina įtraukia Baltarusiją į karą.
Kaip skelbta anksčiau, Maskva taip pat grasino Kyjivui „visu priemonių kompleksu“, jei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neatsisakys savo reikalavimų Baltarusijos atžvilgiu.
Parengta pagal „Unian“ inf.
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