Karas Ukrainoje. WSJ: V. Putinas šantažuoja A. Lukašenką

Rusijos pajėgos, anot „The Telegraph“, skverbiasi į Konstantinovką ir ruošiasi perimti šio strategiškai svarbaus miesto kontrolę. Konstantinovka laikoma svarbiu atramos tašku, saugančiu likusią Donecko srities dalį.
Ukrainos kariai teigia, kad miestas iš esmės virto „pilkąja zona“, kurioje nebeliko aiškios kurios nors pusės kontrolės.
Tuo tarpu Rusijos Gynybos ministerija tvirtina, kad jų pajėgos suintensyvino operacijas pietvakarinėje miesto dalyje ir esą bando apsupti ukrainiečių dalinius.
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„The Telegraph“ pažymi, kad šis puolimas kelia nuogąstavimus dėl galimo Konstantinovkos apsupimo ir užėmimo. Tai galėtų atverti kelią į Kramatorską ir Slovianską – paskutinius didelius Ukrainos tvirtovės taškus rytinėje Donecko srityje.
BBC teigė, kad miesto sąlygomis įsiskverbusius rusų karius išstumti yra itin sudėtinga, o situacija tapo „rimta krize“. Pranešama, kad rusų kariai, judėję iš pietų, pastebėti net šiaurinėse miesto prieigose.
Analitikų teigimu, Rusija taiko taktiką, panašią į tą, kuri buvo naudota Pokrovsko užėmimo metu 2025 m. – spaudimas iš flangų ir tiekimo kelių blokavimas.
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Tuo metu Ukraina atmeta teiginius apie apsuptį. Generolas Aleksandras Bakulinas tvirtina, kad situacija kontroliuojama ir priešas esminių laimėjimų nepasiekė, nors pripažįsta, kad mieste veikia apie 130 rusų karių.
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