Kim Jong Unas kuria branduoliniais ginklais apginkluotą laivyną

Uždarai valstybei taikomos sankcijos dėl branduolinės programos, kurią jos vadovai pažadėjo vykdyti kaip esminę Jungtinių Amerikos Valstijų ir Pietų Korėjos atgrasymo priemonę.
Kim Jong Unas tai pasakė antradienį Nampo uostamiestyje paleidus į vandenį laivą „Choe Hyon“ – vieną iš dviejų 5000 tonų klasės karo laivų, vienas jų buvo paleistas į vandenį praėjusiais metais, pranešė valstybinė Šiaurės Korėjos naujienų agentūra KCNA.
„Karinio jūrų laivyno aprūpinimo branduoliniais ginklais programa neklystamai vyksta pagal suplanuotą kursą“, – per ceremoniją, kaip pranešta, sakė Kim Jong Unas.
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„Tai itin svarbus strateginis kursas, leisiantis parengti mūsų valstybės branduolines pajėgas daugialypėms ir veiksmingoms operacijoms“, – sakė jis.
Anksčiau Šiaurės Korėja teigė, kad „Choe Hyon“ yra aprūpintas „galingiausiais ginklais“, balandžio mėnesį iš šio laivo Kim Jong Unas stebėjo sparnuotosios raketos bandymą.
„Po „Choe Hyon“ netrukus paleisime operacijoms eskadrinį minininką „Kang Kon“. Po to vieną po kito paleisime 10 tūkst. tonų strateginius karo laivus“, – teigė Kim Jong Unas, sakoma anglų kalba paskelbtame KCNA pranešime.
Jis pridūrė, kad Šiaurės Korėja siekia „kasmet pastatyti po du paviršinius laivus, aukštesnės klasės nei „Choe Hyon“, įskaitant vieną 10 tūkst. tonų kreiserį.
10 tūkst. tonų klasės karo laivai, pavyzdžiui, „Arleigh Burke“ klasės eskadriniai minininkai, kurių JAV karinis jūrų laivynas turi dešimtis, arba Pietų Korėjos „Sejong the Great“ klasės laivai, paprastai yra 150–170 metrų ilgio, maždaug 1,5 futbolo aikštės dydžio, ir sveria tiek pat, kiek keli tūkstančiai automobilių.
Pietų Korėjos karinis jūrų laivynas valdo daugiau nei 10 laivų, viršijančių 5 tūkst. tonų. Šiaurės Korėjos laivynas turi du tokius laivus.
Pasak apžvalgininkų, tokio dydžio laivas rodo Pchenjano ryžtą dar labiau neatsilikti nuo Seulo jūrų galios.
KCNA paskelbtose nuotraukose matyti aukštų pareigūnų apsuptas Kim Jong Unas, sakantis kalbą naujai pradėtame eksploatuoti laive.
Analitikai teigia, kad šie Šiaurės Korėjos veiksmai pirmiausia skirti pasiųsti žinią Jungtinėms Amerikos Valstijoms – pagrindinei Pietų Korėjos saugumo sąjungininkei. Šiaurės Korėja šiuos ginklus laiko veiksmingu atgrasymu prieš JAV karinę intervenciją Korėjos pusiasalyje konflikto atveju.
Jei Šiaurė Korėja dislokuotų iš laivų paleidžiamas sparnuotąsias raketas, apginkluotas taktinėmis branduolinėmis galvutėmis, tai gerokai padidintų Pietų Korėjos ir JAV kariuomenių naštą ir gynybos bei atgrasymo išlaidas.
Vašingtonas Pietų Korėjoje dislokavo apie 28 500 karių, kad sustiprintų Seulo gynybą nuo karinių grėsmių iš Pchenjano.