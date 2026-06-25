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Iranas pasiuntė įspėjimą dėl Hormūzo sąsiaurio

2026 m. birželio 25 d. 10:44
Iranas įspėjo laivus neplaukti per Hormūzo sąsiaurį be jo leidimo. „Vienintelį patikimą maršrutą“ pasaulinei prekybai svarbiu vandens keliu nurodys Islamo Respublika, ketvirtadienį pareiškė Irano revoliucinė gvardija. Plaukimas be leidimo esą yra „nepriimtinas ir pavojingas“ ir į tai bus reaguojama „deramomis priemonėmis“.
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Iranas Hormūzo sąsiaurį blokavo JAV ir Izraeliui vasario pabaigoje pradėjus Irano puolimą. Tada daug savaičių praktiškai jokie laivai neplaukė žalios naftos ir suskystintų dujų gabenimui svarbiu sąsiauriu. Dėl to visame pasaulyje smarkiai išaugo energijos išteklių kainos.
Praėjusią savaitę Vašingtonas ir Teheranas pasirašė pagrindų susitarimą ir pradėjo derybas, kuriose per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas dėl karo užbaigimo. Vienas ginčytinų punktų yra Hormūzo sąsiauris.
Teheranas ne kartą teigė, kad už plaukimą sąsiauriu ateityje rinks mokesčius. JAV tai atmeta ir pabrėžia, kad Hormūzo sąsiauris yra „tarptautinis vandens kelias“. Tiesa, pagrindiniai laivybos maršrutai yra Omano ir iš dalies taip pat Irano teritoriniuose vandenyse.
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Prieš karą plaukimas sąsiauriu buvo nemokamas. Antradienį Omanas ir Iranas pareiškė vertinantys savotišką paslaugos mokesčio įvedimą už plaukimą sąsiauriu. Pagrindų susitarime su JAV Teheranas įsipareigojo užtikrinti nemokamą laivybą tik 60 dienų.
IranasHormūzo sąsiaurisLaivai
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