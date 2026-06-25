Iš Irano – kaltinimai NATO

JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš tai susitikime su M. Rutte Vašingtone kritikavo nepakankamą sąjungininkių paramą.
NATO vadovas prieš pokalbį su D. Trumpu stočiai „Fox News“ sakė, kad šimtai JAV lėktuvų per karą kilo iš oro pajėgų bazių Italijoje, o Rumunija apribojo civilinį oro transportą, kad oro uostai galėtų būti naudojami kaip degalų pildymo bazės.
Pasak M. Rutte, per konfliktą iš Europos bazių pakilo ir nusileido tūkstančiai JAV karo lėktuvų. Jis apibūdino žemyną kaip „galios projekcijos platformą“ Jungtinėms Valstijoms.
Baltuosiuose rūmuose – išsiskyrusios nuomonės bei įtampa tarp M. Rutte ir D. Trumpo: kirto vienai šaliai
NATO vadovas turėjo omenyje tai, kad Europos bazės dėl savo geografinio artumo labai palengvina JAV karines operacijas tokiuose regionuose kaip Afrika ir Artimieji Rytai.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareikalavo, kad Italija ir Rumunija, „kaip ir kitos Europos šalys, teikusios paramą JAV ir Izraelio agresijai prieš Iraną, paaiškintų savo gyventojams ir visam pasauliui“, kodėl nusprendė „prisidėti prie šio akivaizdaus agresijos akto ir masinių žiaurumų prieš Irano žmones“.
Italija tuo tarpu atmetė M. Rutte teiginius. Pasak Gynybos ministerijos Romoje, jie skleidžia „visiškai klaidinančią žinią“.
Susiję straipsniai
Italija, vadovaudamasi galiojančiais susitarimais su JAV, esą davė leidimą tik techniniams ir logistiniams JAV skrydžiams, o ne kovinėms operacijoms.
IranasNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)JAV
Rodyti daugiau žymių