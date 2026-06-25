JAV Senate – pergalė D. Trumpui

Trečiadienio balsavimo išvakarėse Senatas 50 balsų prieš 48 priėmė rezoliuciją, raginančią užbaigti karą su Iranu, taip išreikšdamas nepritarimą Baltiesiems rūmams, kurie pastarosiomis dienomis mėgina derėtis dėl ilgalaikio taikos susitarimo su Teheranu.
Antradienį priimtas teisės aktas laikomas daugiausia simboliniu ir turi mažai šansų apriboti vykdomąją valdžią, nes D. Trumpas turi prezidento veto teisę.
JAV prezidentas antradienio balsavimą pavadino „surengtu labai netinkamu laiku ir beprasmišku“, skųsdamasis, esą tai apsunkino jo darbą.
Baltuosiuose rūmuose – išsiskyrusios nuomonės bei įtampa tarp M. Rutte ir D. Trumpo: kirto vienai šaliai
JAV žiniasklaida pranešė, kad trečiadienį prezidentas per uždarus pietus Kapitolijuje plūdosi ant respublikonų įstatymų leidėjų.
Po kelių valandų respublikonų senatoriai Randas Paulas ir Billas Cassidy, anksčiau prisidėję prie raginimų apriboti JAV prezidento karines galias kare su Iranu, trečiadienio vakarą vykusiame balsavime jau pakeitė savo poziciją ir stojo į D. Trumpo pusę, pranešė CNN.
Pabrėžiama, kad trečiadienio rezoliucija, kuri buvo atmesta 50 balsų prieš 47, nepanaikino ir nepakeitė antradienio balsavimo rezultato.
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D. Trumpas trečiadienio rezultatą įvertino pozityviau.
„Šis balsavimas yra įspėjimas Iranui!“ – savo platformoje „Truth Social“ rašė jis.
Trečiadienį pietaudamas su respublikonais D. Trumpas „buvo įsiutęs kaip širšė žudikė“, laikraščiui „The New York Times“ sakė senatorius Johnas Kennedy. Kiti susitikimo dalyviai laikraščiui pasakojo, kad D. Trumpas trečiadienį išpylė visą tiradą nuoskaudų ir nusiskundimų.
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