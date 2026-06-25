Karas Ukrainoje. Iš D. Trumpo lūpų – pagyrimas V. Zelenskiui

Rusija padidino spaudimą Baltarusijos diktatoriui Aliaksandrui Lukašenkai, reikalaudama suteikti šalies teritoriją naujam frontui prieš Ukrainą atidaryti. Kremlius svarsto galimybę panaudoti kaimyninę valstybę masinėms dronų atakoms ir hibridinėms operacijoms prieš NATO šalis.
Tai pranešė RBC-Ukraine, remdamasi „The Wall Street Journal“ analize.
Straipsnyje pažymima, kad spaudimas Minskui tęsiasi nuo šių metų pradžios. Kremlius svarsto pavojingą eskalaciją dėl sulėtėjusio Rusijos puolimo Donbase, o V. Putinui reikia naujų įtampos taškų.
Didėjantį spaudimą Rusijai įvertinęs V. Zelenskis: sunkumai verčia juos abejoti karu
Laikinai okupuotame Sevastopolyje birželio 24-osios naktį po virtinės sprogimų Krymo teritorijoje įvyko didelio masto elektros energijos tiekimo sutrikimas. Po dronų atakos miestas laikinai visiškai liko be elektros.
Rusijos paskirtas Sevastopolio „gubernatorius“ Michailas Razvožajevas platformoje „Telegram“ pranešė, kad smūgiai buvo suduoti energetikos infrastruktūrai. Pasak jo, dėl atakos miestas laikinai neteko elektros tiekimo.
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„Dėl priešo atakos prieš mūsų energetikos infrastruktūrą miestas laikinai liko be elektros energijos“, – teigė M. Razvožajevas.
Rusijos pajėgos, anot „The Telegraph“, skverbiasi į Konstantinovką ir ruošiasi perimti šio strategiškai svarbaus miesto kontrolę. Konstantinovka laikoma svarbiu atramos tašku, saugančiu likusią Donecko srities dalį.
Ukrainos kariai teigia, kad miestas iš esmės virto „pilkąja zona“, kurioje nebeliko aiškios kurios nors pusės kontrolės.
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