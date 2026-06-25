M. Rubio: naujas derybų su Iranu ratas turėtų vykti kitą savaitę

Po pirmojo derybų rato JAV ir Iranas pirmadienį kalbėjo apie pažangą. Vašingtonas ir Teheranas praėjusios savaitės trečiadienį pasirašė memorandumą, kuris numato 60 dienų terminą deryboms dėl galutinio susitarimo. Vienas klausimų yra Irano branduolinė programa.
M. Rubio užsiminė, kad šalys partnerės Persijos įlankos regione „gali būti įtrauktos į diskusijas dėl kiekvieno sprendimo, kuris bus priimtas šių derybų kontekste“.
JAV valstybės sekretorius ketvirtadienį Bahreine susitiks su Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos atstovais. Be Bahreino, į šią tarybą taip pat įeina Saudo Arabija, Kuveitas, Omanas, Kataras ir Jungtiniai Arabų Emyratai.
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Per savo trijų dienų kelionę po Persijos įlankos šalis M. Rubio siekia pasitikėjimo. Vykstant Irano karui, Teheranas smarkiai apšaudė JAV sąjungininkes regione. Su pokalbiais susijusių šaltinių duomenimis, į Jungtinius Arabų Emyratus Iranas paleido daugiau nei 2,8 tūkst. raketų ir dronų – daugiau nei į bet kurią kitą regiono šalį. Atsižvelgiant į jų dydį, intensyviai smogta ir Kuveitui bei Bahreinui.
Marco RubioJAVIranas
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