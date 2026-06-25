Po V. Zelenskio ultimatumo A. Lukašenkai – aiški analitikų žinia dėl Baltarusijos žingsnio

Analitikai pastebi, kad Kremlius, savo ruožtu, siekia visiškai įtraukti Baltarusiją į karą prieš Ukrainą.
ISW nuomone, A. Lukašenka ir toliau bando priešintis Maskvos reikalavimams dėl platesnio dalyvavimo kare prieš Ukrainą, tačiau tuo pačiu siekia išlaikyti Rusijos paramą.
„Minskas bando rasti pusiausvyrą tarp Rusijos paramos Baltarusijai išlaikymo ir to, kas liko iš susilpnėjusio šalies suvereniteto“, – sakoma ataskaitoje.
Apie rusų sunkumus prakalbęs V. Zelenskis kartoja: V. Putinas mūsų negirdi
Nuo 2022 metų A. Lukašenka atsisakė leisti Rusijai naudoti Baltarusijos ginkluotąsias pajėgas paramai karui Ukrainoje arba vykdyti plataus masto baltarusių šaukimą į Rusijos kariuomenę.
A. Lukašenka ir kiti aukšti Baltarusijos pareigūnai taip pat vengia Kremliaus retorikos, kurioje Ukraina vaizduojama kaip grėsmė Baltarusijai, tuo pačiu išlaikydami „santykinai neutralią“ poziciją karo atžvilgiu.
Trečiadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Baltarusijoje esantys retransliatoriai, skirti nukreipti rusiškus dronus, preliminariais duomenimis, nustojo veikti nuo pirmadienio.
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Šiuo metu neaišku, ar ši įranga buvo išmontuota, ar tiesiog išjungta.
Žiniasklaida taip pat pranešė, kad pastarosiomis dienomis sumažėjo „Shahed“ dronų skrydžių palei Baltarusijos ir Ukrainos sieną.
Anksčiau V. Zelenskis teigė, kad Baltarusijos teritorijose prie sienos su Ukraina ant bokštų buvo sumontuoti retransliatoriai, kurie padeda nukreipti Rusijos „Shahed“ dronus ir pagerina jų taiklumą atakuojant šalies miestus bei infrastruktūrą.
Jis pagrasino A. Lukašenkai ir paragino iki penktadienio išmontuoti šią įrangą.
Po V. Zelenskio ultimatumo, susitikime su ministru pirmininku Aliaksandru Turčinovu, A. Lukašenka pasakojo apie planuojamą ilgą ir mįslinga komandiruotę į užsienį, tačiau neatskleidė, kur tiksliai jis ketina vykti.
Gali būti, kad A. Lukašenka kalbėjo apie kelionę į Indoneziją.
Prieš dvi savaites interviu kanalui „Al-Arabiya“ A. Lukašenka užsiminė apie būsimą vizitą: „Su Vietnamu geri santykiai, su Mianmaru. Su Indonezija susiklostė neblogi santykiai – mes ten eksportuojame prekes, o jie prašo mūsų technologijų.“
Tačiau šio A. Lukašenkos vizito datos neskelbiamos, o žiniasklaida pastebi, kad prieš vykdamas į Indoneziją, Baltarusijos vadovas gali užsukti ir į kitą šalį.
Pirmadienį Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sureagavo į V. Zelenskio ultimatumą, pavadindamas jį „niekuo daugiau kaip bandymu dar labiau kurstyti karą ir didinti įtampą“.
Šio komentaro metu D. Peskovas pranešė ir apie planuojamą Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą su A. Lukašenka, kur bus aptarti „Kyjivo grasinimai Minskui ir kiti klausimai“.
Įmanoma, kad būtent šis susitikimas įvyks ir A. Lukašenkos komandiruotės metu.
V. Zelenskio įspėjimą Kremlius apibūdino kaip „visiškai agresyvų“, teigdamas, kad tai yra „kišimasis į kitos šalies vidaus reikalus, kėsinimasis į kitos šalies suverenitetą“.
Vienas populiariausių Ukrainos „Telegram“ kanalų „Nikolaevsky Vanyok“, kuris yra susijęs su vietos pareigūnais, pirmadienį teigė, neva Ukrainos pajėgos neseniai sunaikino bokštus, naudotus padėti nukreipti „Shahed“ atakas.
„Baltarusija iš esmės ilgą laiką buvo Rusijos niekšų įkaite, tačiau tuo pat metu Baltarusija stengiasi išvengti šio karo. Kaip matote, kartais jiems tai pavyksta, kartais – ne“, – rašė kanalas.
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