Anksčiau leidinys „Babel“ savo tyrime nurodė, kad nuo 2025 m. pabaigos iki 2026 m. pavasario „Skelia“ žuvo mažiausiai 26 kariai, kurie ten atliko kovinį rengimą. Nė vienas iš šių atvejų nebuvo susijęs su koviniais nuostoliais.
Dauguma žurnalistų nustatytų asmenų mirė nuo plaučių uždegimo, širdies ir kraujagyslių ligų bei kitų susirgimų netrukus po mobilizacijos. Artimieji teigia, kad ant kūnų buvo sumušimų požymių, o daugelis žuvusiųjų medicininę pagalbą gavo per vėlai.
O. Rešetyliova teigė, kad dar 2025 m. birželį kartu su prezidento atstovais nuvyko į „Skelia“ mokymo poligoną.
Apie rusų sunkumus prakalbęs V. Zelenskis kartoja: V. Putinas mūsų negirdi
Tuo pačiu metu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas paskyrė savo patikrinimą, kurį atliko Karinės teisėsaugos tarnyba.
„Mes išvedėme iš pulko 22 karius, kurie davė parodymus apie sumušimus, patvirtintus poligrafu. Kartu su Karinės teisėsaugos tarnybos specialistais mums pavyko nustatyti instruktorių grupę, kuri organizuoja karių patyčias mokymo poligonuose.
Deja, Karinės teisėsaugos tarnybos vadovybė nesiėmė tinkamų veiksmų nei siekdama patraukti šią grupę žmonių atsakomybėn, nei užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams ateityje“, – rašė ji.
Susiję straipsniai
Ombudsmenė pridūrė, kad vėliau, remiantis Karinės teisėsaugos tarnybos patikrinimo rezultatais, Sausumos pajėgų vadovybė pradėjo vidinį tyrimą, po kurio teisėsaugos institucijoms buvo pateikta informacija apie galimai įvykdytą nusikalstamą veiką.
„Tyrimo rezultato vis dar nėra“, – pabrėžė O. Rešetyliova.
Jos teigimu, nuo Karinės ombudsmeno biuro darbo pradžios sausį teisėsaugos institucijoms buvo perduoti 9 pranešimai apie nusikaltimus pulke.
Ombudsmenė taip pat pažymėjo, kad įtikino 425-ojo specialiųjų pajėgų pulko vadą neleisti žmonėms, kurie buvo nustatyti kaip sistemingai pažeidžiantys karių teises, dirbti su personalu.
„Mes sukūrėme praktiškai momentinę „Skelia“ vadovybės reakciją į skundus, gaunamus iš Karinio ombudsmeno biuro ir kitų institucijų.
Privertėme juos užtikrinti kariams reguliarų ryšį su šeimomis. Jau gegužę skundų dėl to, kad artimieji negali susisiekti su šio dalinio kariais, sumažėjo 73 procentais.
Mes reguliariai lankomės „Skelia“ mokymo poligonuose ir dislokacijos vietose“, – patikino ji.
Tuo pačiu O. Rešetyliova pabrėžė, kad jie negali atlikti teisėsaugos institucijų darbo ir priimti vadovybės sprendimų.
Dar didesnė problema
Ombudsmenė taip pat prabilo ir apie priklausomybių problemą šturmo brigadoje.
„Dėl OST (pakaitinės palaikomosios terapijos – red. past.) ir karių, turinčių priklausomybę nuo narkotikų. Prieš kelis mėnesius mes nustatėme, kad „Skelia“ yra apie du tūkstančius tokių žmonių.
Taip, pagal įsakymą Nr. 402 jie yra netinkami tarnybai, išimtiniais atvejais – ribotai tinkami, tačiau jie tikrai neturėtų būti šturmo daliniuose“, – rašė O. Rešetyliova.
Anot jos, tuomet buvo sušauktas skubus tarpžinybinis pasitarimas, o šiuo metu vyksta darbas ir atliekami tyrimai, kokių priklausomybių turintys žmonės apskritai gali tarnauti.
„(Buvo diskutuota - red. past.) Kaip užtikrinti, kad Karinė medicinos komisija (VLK) turėtų prieigą prie atitinkamų duomenų ir galėtų matyti informaciją apie OST. Tačiau, deja, žmonių su priklausomybėmis mobilizacija tęsiasi, ir tai tampa problema daugeliui dalinių, ne tik „Skelia“, – pažymėjo O. Rešetyliova.
Parengta pagal UNIAN inf.