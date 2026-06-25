V. Putino melus sudraskė į šipulius: Rusija talžoma iš užnugario

„The Wall Street Journal“ praneša, kad vidutinio nuotolio atakos dronai tapo vienu iš pagrindinių naujosios Ukrainos karinės galios elementų.
Pasak profesoriaus Philipo O’Brieno, pagrindinis Ukrainos tikslas yra „nugalėti Rusijos kariuomenę iš užnugario“.
Vakarų karinėje doktrinoje tai vadinama oro izoliacija. Ji apima priešo fronto liniją palaikančių funkcijų naikinimą, trikdymą, nukreipimą ir atidėjimą.
Apie rusų sunkumus prakalbęs V. Zelenskis kartoja: V. Putinas mūsų negirdi
Siekdami šio tikslo, Ukrainos dronai atakuoja Rusijos vadavietes, ryšių linijas, amunicijos ir kuro sandėlius, dronų valdymo centrus, logistikos infrastruktūrą bei rezervines pajėgas.
Ukraina taip pat intensyvina tolimojo nuotolio smūgius prieš karinius ir energetikos objektus giliai Rusijos teritorijoje. Šie vidutinio ir tolimojo nuotolio išpuoliai verčia Kremlių priimti sudėtingus sprendimus dėl oro gynybos sistemų paskirstymo ir spręsti, kuriuos objektus palikti neapsaugotus.
Šiuo metu Ukraina fronte turi daugiau trumpojo nuotolio dronų nei Rusija. Kartu tai „sukuria tokį operacinį efektą, kokio tokio masto dar niekada nematėme“, teigia Karo studijų instituto (ISW) analitikė Kateryna Stepanenko.
Susiję straipsniai
Ukraina siekia išlaisvinti visas okupuotas teritorijas, įskaitant Krymą, tačiau vienas iš tarpinių tikslų gali būti priversti Rusiją demilitarizuoti pusiasalį, kurį ji naudoja oro smūgiams vykdyti, kariams mokyti ir frontui aprūpinti.
Ukraina neseniai surengė atakas prieš kelius, geležinkelius ir tiltus, nuo kurių priklauso Rusijos logistika Kryme, taip pat prieš energetikos ir transporto infrastruktūrą bei oro gynybos sistemas aplink Kerčės sąsiaurį.
Straipsnyje pažymima, kad nuolatiniai Ukrainos išpuoliai prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną jau privertė Kremlių išvesti didžiąją jo dalį iš Krymo. Kitos atakos prieš Rusijos pozicijas ir infrastruktūrą gali paskatinti Maskvą trauktis dar labiau.
„The Wall Street Journal“ pateikia kelias priežastis, kodėl Ukrainai prireikė tiek laiko pradėti plataus masto smūgių operacijas.
Ukraina turėjo ribotus finansinius išteklius ir susidūrė su konkuruojančiais skubiais poreikiais, įskaitant dronų tiekimą frontui bei oro gynybos stiprinimą. Tačiau dabar Europa sušvelnino kai kuriuos ankstesnius apribojimus, kurie neleido Ukrainai naudoti finansinės paramos kariniams tikslams.
Ukrainos gynybos ministerija ir Generalinis štabas skyrė daugiau nei 111 mln. JAV dolerių vidutinio nuotolio ginklų įsigijimui. Vietiniai gamintojai dabar gamina ginklus, kurių veikimo nuotolis siekia nuo 24 iki 200 kilometrų.
Ukrainiečiai taip pat tobulina dronų gebėjimus veikti prieš Rusijos elektroninės kovos sistemas.
Ukraina vasarį įgijo svarbią galimybę, kai „SpaceX“ apribojo Rusijos prieigą prie „Starlink“ sistemos, taip paveikdama jos karinių ryšių galimybes.
Be to, Ukrainos kariai dabar yra pakankamai įgudę vykdyti sudėtingas jungtines karines operacijas – tai būtinas gebėjimas vykdant vidutinio nuotolio smūgius.
Pasak Karo studijų instituto, Ukraina šiuo metu turi pranašumą ir iniciatyvą vidutinio nuotolio smūgių srityje prieš Rusiją. Tai didina Kremliaus patiriamas išlaidas ir rizikas bei tuo pačiu silpnina Rusijos poziciją galimose derybose.
RusijaVladimiras PutinasUkraina
Rodyti daugiau žymių