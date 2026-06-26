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„Hezbollah“ vadas Vašingtono susitarimą su Iranu pavadino JAV ir Izraelio pralaimėjimu

2026 m. birželio 26 d. 13:53
Grupuotės „Hezbollah“ vadas Naimas Qassemas penktadienį pareiškė, kad Izraeliui „nelieka kito pasirinkimo“, kaip tik pasitraukti iš okupuotų Libano teritorijų, o Vašingtono ir Teherano susitarimą, dėl kurio sumažėjo grupuotės susirėmimai su Izraeliu, jis vadino JAV ir Izraelio pralaimėjimu.
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Per televiziją transliuota N. Qassemo kalba skambėjo šiitams visoje šalyje minint Ašūrą – gedulo dieną, skirtą paminėti vienos iš svarbiausių šiitų islamo figūrų Husseino ibn Ali žūtį.
Ceremonijoje Beiruto pietiniuose priemiesčiuose dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių, mojavusių grupuotės „Hezbollah“ ir Irano vėliavomis. Tai buvo didžiausias šios proiranietiškos grupuotės surengtas susibūrimas nuo karo pradžios kovo mėnesį.
„Izraeliui nelieka kito pasirinkimo, kaip tik visiškai pasitraukti iš kiekvieno mūsų Libano žemės colio... Izraelis privalo besąlygiškai pasitraukti“, – sakė N. Qassemas.

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„Hezbollah“ įtraukė Libaną į regioninį karą kovo 2 d., paleisdama raketas į Izraelį. Grupuotė šiomis atakomis siekė keršyti už Irano aukščiausiojo lyderio nužudymą per JAV ir Izraelio bombardavimus.
Izraelis atsakė oro smūgiais ir invazija, dėl kurių, Libano teigimu, šalyje žuvo daugiau nei 4,2 tūkst. žmonių.
JAV spaudžiami Libano pareigūnai balandžio mėnesį Vašingtone pradėjo tiesiogines derybas su Izraeliu, o balandžio 17 d. buvo paskelbtos paliaubos. Tačiau jos kovų nesustabdė.
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Šį mėnesį buvo paskelbtos naujos paliaubos, Teheranui reikalaujant, kad į susitarimą su JAV dėl Artimųjų Rytų karo pabaigos būtų įtrauktas ir Libanas.
Libano valdžios institucijos pranešė, kad šią savaitę per Izraelio atakas žuvo šeši žmonės.
Libano ir Izraelio atstovams Vašingtone rengiant penktąjį derybų raundą, N. Qassemas pareiškė, esą jo grupuotė nepriims „jokio santykių normalizavimo, jokio priešo statuso panaikinimo, jokių Izraelio laimėjimų“.
Jis taip pat padėkojo Iranui už paramą, vadindamas susitarimą su Vašingtonu „oficialiu Amerikos ir Izraelio pralaimėjimo paskelbimu“.
Nuo karo pradžios Libano valdžios institucijos stengiasi atskirti savo derybų procesą nuo JAV derybų su Iranu dėl karo pabaigos.
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