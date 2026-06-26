Ukraina jau kelis mėnesius perspėja Baltarusiją nesileisti dar labiau įtraukiamai į karą, pabrėžia padažnėjusias Rusijos atakas Ukrainos šiaurėje ir teigia aptikusi Baltarusijoje karinius pasirengimus.
Nuo 1994 m. valdantis A. Lukašenka leido Maskvai 2022 m. pradėti invaziją į Ukrainą per Baltarusiją, tačiau neigia planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare.
„Kol Lukašenka uždirbs iš ukrainiečių kraujo, padėdamas Rusijos karo mašinai, jis visada kels pavojų Ukrainai“, – sakė Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja.
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Per interviu naujienų agentūrai AFP Lenkijos Gdansko mieste vykusios konferencijos dėl Ukrainos atstatymo metu ji teigė, kad A. Lukašenka yra tiek pat kaltas dėl didžiausio nuo Antrojo pasaulinio karo konflikto Europoje, kaip ir prezidentas Vladimiras Putinas.
A. Lukašenkos valdoma Baltarusija ekonomiškai ir politiškai priklauso nuo Kremliaus, jos teritorijoje Maskva dislokavo branduolinius ginklus.
S. Cichanouskaja metė iššūkį A. Lukašenkai per rinkimus 2020 m., tačiau Baltarusijos diktatorius pasiskelbė nugalėtoju, tai išprovokavo masinius protestus. Saugumo tarnybos žiauriai su jais susidorojo.
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Jokių iliuzijų dėl A. Lukašenkos
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau šią savaitę pareiškė, kad Baltarusija išjungė signalų retransliatorius, padėjusius nukreipti Ukrainą puolančius Rusijos dronus. Minskas tai padarė Kyjivui pagrasinus.
Regis, A. Lukašenka mėgino sumažinti įtampą, per televizijos transliuotą susitikimą su pareigūnais pareiškęs, kad Minske susitiko su Ukrainos atstovu ir kad Baltarusija nebus įtraukta į karą.
Pasak S. Cichanouskajos, nors A. Lukašenka „žengė žingsnį atgal“, jis nebūtų galėjęs to padaryti be Kremliaus leidimo.
„Jei jie buvo išjungti, vadinasi Rusija sutiko“, – teigė ji ir pridūrė, kad A. Lukašenka nebūtų galėjęs veikti prieš Maskvą.
„Jis niekada to nedarytų, neturėkime jokių iliuzijų“, – sakė neseniai Kyjive apsilankiusi S. Cichanouskaja.
Opozicijos lyderė taip pat sakė besitikinti, kad JAV vadovaujamos derybos dėl daugiau politinių kalinių paleidimo Baltarusijoje bus tęsiamos.
Šimtai žmonių buvo paleisti po derybų su JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu, mainais sušvelninus sankcijas. Tačiau žmogaus teisių gynimo grupės „Viasna“ duomenimis, Baltarusijoje vis dar kali 852 politiniai kaliniai.
S. Cichanouskaja teigė, kad tikrasis skaičius greičiausiai yra didesnis, nes „kai kurie žmonės bijo ir nepraneša, kad jų giminaičiai kali pagal politines bylas“.
Gdanske S. Cichanouskaja susitiko su buvusiu Lenkijos prezidentu Lechu Walęsa, sakė su juo aptarusi, kaip pasirengti pokyčiams Baltarusijoje, nes ta akimirka gali ateiti netikėtai.
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