PasaulisKonfliktai ir saugumas

Iranui – D. Trumpo kaltinimai

2026 m. birželio 26 d. 20:40
JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Iraną pažeidus paliaubų susitarimą ir vadino tai kvailu poelgiu.
Daugiau nuotraukų (4)
Penktadienį platformoje „Truth Social“ jis parašė, kad Iranas surengė mažiausiai keturias dronų atakas prieš laivus Hormuzo sąsiauryje. Vienas iš dronų pataikė į krovininį laivą, tačiau nepaisant žalos jis galėjo tęsti kelionę, sakė jis ir pridūrė, kad JAV kariuomenė numušė kitus tris dronus.
„Akivaizdu, kad tai kvailas mūsų paliaubų susitarimo pažeidimas“, – parašė D. Trumpas. Jis nepateikė daugiau informacijos, kada tiksliai įvyko atakos.
Žinia apie ataką prieš krovininį laivą Hormuzo sąsiauryje pasirodė ketvirtadienį. Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba (UKMTO) pranešė, kad nežinomas sviedinys apgadino laivo tiltelį.
Susiję straipsniai
Žiniasklaida: paskelbtos JAV ir Irano susitarimo sąlygos

Žiniasklaida: paskelbtos JAV ir Irano susitarimo sąlygos

Po kruvinų smūgių – gera žinia: Izraelis ir „Hezbollah“ susitarė dėl paliaubų

Po kruvinų smūgių – gera žinia: Izraelis ir „Hezbollah“ susitarė dėl paliaubų

Iranas pasiuntė įspėjimą dėl Hormūzo sąsiaurio

Iranas pasiuntė įspėjimą dėl Hormūzo sąsiaurio

Incidentas prie Omano krantų įvyko vos po kelių valandų, kai Irano revoliucinė gvardija perspėjo, kad saugu plaukti tik Teherano nurodytais maršrutais.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)IranasJAV
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.