Iranui – D. Trumpo kaltinimai

Penktadienį platformoje „Truth Social“ jis parašė, kad Iranas surengė mažiausiai keturias dronų atakas prieš laivus Hormuzo sąsiauryje. Vienas iš dronų pataikė į krovininį laivą, tačiau nepaisant žalos jis galėjo tęsti kelionę, sakė jis ir pridūrė, kad JAV kariuomenė numušė kitus tris dronus.
„Akivaizdu, kad tai kvailas mūsų paliaubų susitarimo pažeidimas“, – parašė D. Trumpas. Jis nepateikė daugiau informacijos, kada tiksliai įvyko atakos.
Žinia apie ataką prieš krovininį laivą Hormuzo sąsiauryje pasirodė ketvirtadienį. Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba (UKMTO) pranešė, kad nežinomas sviedinys apgadino laivo tiltelį.
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Incidentas prie Omano krantų įvyko vos po kelių valandų, kai Irano revoliucinė gvardija perspėjo, kad saugu plaukti tik Teherano nurodytais maršrutais.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)IranasJAV
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