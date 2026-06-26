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Iš dviejų NATO valstybių – rimtas įspėjimas Baltijos šalims dėl V. Putino

2026 m. birželio 26 d. 09:37
Dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, kad Rusija rengia galimą provokaciją Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, siekdama išbandyti Vakarų karinio Aljanso vienybę, rašo britų leidinys „The Guardian“.
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„Matome požymių, kad Rusija rengia karines provokacijas prieš Baltijos valstybes arba Lenkiją“, – pirmadienį pareiškė Latvijos žvalgyba, pridurdama, kad tai anaiptol nebūtų plataus masto invazija.
Praėjusią savaitę, pasak „The Guardian“, panašų pareiškimą padarė aukšto rango politinis šaltinis iš kitos NATO narės. Jis minėjo šalies gaunamą žvalgybinę informaciją, kad Vladimiras Putinas „kažką planuoja prieš Baltijos valstybes“.
Šaltinio teigimu, V. Putinas gali būti pasiryžęs išbandyti JAV pagalbą kai kurioms mažiausioms NATO narėms – Estijai, Latvijai ar Lietuvai – griebdamasis paskutinio šiaudo, kai Rusijai nesiseka mūšio lauke Ukrainoje.

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Latvijos žvalgyba teigė, kad Rusija nėra pajėgi atidaryti antrojo fronto, tačiau svarsto „hibridines atakas, pavyzdžiui, raketų dronų ar kitų veiksmų, skirtų nusiųsti signalą: nustokite remti Ukrainą, arba turėsite savų problemų“.
Visgi „The Guardian“ atkreipia dėmesį, kad nepaisant to, jog šie įspėjimai atrodo tarpusavyje susiję, pateikta labai mažai juos pagrindžiančių įrodymų, skirtingai nuo įspėjimų, kuriuos amerikiečių CŽA ir britų MI6 paskelbė prieš Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 m. vasario mėn.
Tačiau šie įspėjimai skamba tuo metu, kai Rusijos puolimas Ukrainoje yra įstrigęs, dėl ko imama nerimauti, ar Kremlius nesiims alternatyvių strategijų, siekdamas išeiti iš aklavietės arba pakeisti situacijos dinamiką savo naudai, pabrėžia britų leidinys.
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Vienas Vakarų karinis šaltinis laikraščiui minėjo ryškėjantį susirūpinimą, kad karui jau pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų, spaudimą pajutęs V. Putinas gali smogti atgal.
ELTA primena, kad Rusijos prezidentas birželio pradžioje atmetė Vakarų perspėjimus, kad Rusija gali kelti grėsmę NATO šalims arba surengti puolimą prieš Aljansą, pavadindamas šiuos teiginius „nesąmonėmis“. Tačiau ypač po 2022 m. invazijos į Ukrainą Vakarų šalyse į V. Putino raminimus rimtai nežiūrima.
RusijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Baltijos šalys
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