Karas Ukrainoje. Aliarmas Maskvoje ir Tulos srityje: po smūgio į „Azot“ chemijos gamyklą – amoniako kvapas ore

JAV prezidentas Donaldas Trumpas teigiamai įvertino Ukrainos pozicijas kare su Rusija, pareiškęs, kad Ukrainos prezidentas V. Zelenskis „gana gerai“ susitvarko.
Atsakydamas į žurnalisto klausimą, ar V. Zelenskis laimi, JAV prezidentas sakė, kad bet kuriuo požiūriu Ukrainos prezidentui sekasi labai gerai ir jis „laikosi šauniai“.
„Žūsta daug žmonių iš abiejų pusių, bet manau, kad jis gerai susitvarko“, – pareiškė jis.
Apie rusų sunkumus prakalbęs V. Zelenskis kartoja: V. Putinas mūsų negirdi
Daugelis JAV pareigūnų jau viešai pripažįsta, jog Ukraina gali laimėti karą.
Pavyzdžiui, JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Jeremy Levinas anksčiau pažymėjo, kad konfliktas pasiekė lūžio fazę ir Ukraina yra toje stadijoje, kai laimi karą.
Pats valstybės sekretorius M. Rubio taip pat anksčiau pareiškė, kad Ukraina turi stipriausią armiją Europoje, ir atkreipė dėmesį į didelius Rusijos nuostolius kare. Gynybos sekretorius Pete Hegseth sakė, kad ukrainiečiai sėkmingai gina savo pozicijas. Prie Ukrainos palaikymo prisijungė ir kiti įtakingi D. Trumpo šalininkai.
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Anksčiau žiniasklaida rašė, kad per G7 lyderių susitikimą D. Trumpas privačiame pokalbyje patarė V. Zelenskiui veikti „drąsiau“. Manoma, kad be didelio spaudimo Rusija nesutiks dėl taikos derybų.
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