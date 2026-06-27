„Ašaros liejosi kaip upeliai, kojos linko“: Maskva pirmą kartą pajuto V. Putino karo skonį

Leidinys „Financial Times“ atkreipė dėmesį, kad atakos metu rusai slėpėsi rūsiuose, stebėjo degančias parduotuves ir rado automobilius, apipurkštus toksišku „naftos lietumi“.
Tai buvo pirmieji konflikto, kurį Kremlius ilgą laiką stengėsi nuslėpti nuo sostinės gyventojų, ženklai.
Lenkijos analitinės grupės „Rochan Consulting“ direktorius Konradas Muzyka atkreipė dėmesį, kad Rusijos sostinė tapo akivaizdžiai labiau pažeidžiama dronų atakoms, kurių nuo pavasario padaugėjo tiek „dažnumu, tiek veiksmingumu“.
Svarsto, ko gali imtis sudėtingoje situacijoje atsidūręs V. Putinas: Ukrainos smūgiai jį žemina
„Sapnavau, kad mus bombarduoja. Tada pabudau 3.30 val. ir supratau, kad tai nebuvo sapnas“, – apie išpuolį pasakojo Maskvos pietryčių priemiestyje gyvenanti Amalia. Ji teigė negavusi jokio valdžios įspėjimo.
Panašūs skundai pasirodė ir komentaruose prie Maskvos srities gubernatoriaus „Telegram“ kanalo įrašų.
„Mes girdime artėjantį droną, bėgame į koridorių – o po valandos mero „Telegram“ kanale pasirodo įspėjimas“, – parašė Chimkuose gyvenanti moteris Olga
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Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms pagilino ir degalų trūkumą, sukeldami pasipiktinimą internete dėl oficialių pareiškimų, kad tiekimas nepasikeitė.
„Kai kurie žmonės sako, kad Rusijoje trūksta kuro. Visa tai – melas“, – sarkastiškai vaizdo įraše „Instagram“ pareiškė Maskvos tinklaraštininkas Michailas Vitte.
„Žiūrėkite, tai buvo naftos lietus! Mes jos turime tiek daug, kad nežinome, ką su ja daryti“, – pridūrė jis.
Naftos perdirbimo gamyklos gaisras taip pat išplito į didžiausią Rusijos didmeninės prekybos turgų „Sadovod“, sunaikindamas parduotuvių eiles ir kelių mėnesių prekių atsargas. Prekybininkai žalą įvertino milijonais rublių.
„Mes matėme, kaip tai, ką pastatėme, virto pelenais. Ašaros liejosi upeliais, kojos neatlaikė“, – „Instagram“ parašė drabužių parduotuvės bendrasavininkis.
Tuo metu vienas Belgorodo srities, esančios prie Rusijos ir Ukrainos sienos, gyventojas sakė: „Man negėda tai pasakyti, bet aš iš dalies džiaugiuosi, kad Maskvos žmonės pagaliau galės patirti tokį gyvenimą, kokį mūsų regionai gyveno daugelį metų.“
V. Putino tai nepaveikė
Politologas ir Maskvos gyventojas Andrejus Kolesnikovas akcentavo, kad „neįmanoma“ ignoruoti šių išpuolių. Tačiau daugeliui žmonių jie tapo „tiesiog nauja realybe“, nebent jie patys buvo tiesiogiai nukentėję.
„Maskva yra milžiniška – vakarinė ir rytinė miesto dalys beveik kaip skirtingos šalys“, – sakė A. Kolesnikovas.
Vis dėlto nėra jokių ženklų, kad ši nepasitenkinimo banga turėtų kokį nors poveikį V. Putinui.
A. Kolesnikovas pažymėjo, kad dronų atakos tik sustiprino karo priešininkų pozicijas, taip pat ir tų, kurie remia branduolinio smūgio idėją. „V. Putinui šis spaudimas yra paskata eskaluoti konfliktą“, – mano jis.