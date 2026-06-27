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Karas Irane. JAV galingai smogė Iranui: kas žinoma apie naujausią ataką

2026 m. birželio 27 d. 07:46
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​​​
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Šveicarijoje prasidėjus JAV ir Irano deryboms vyriausiųjų derybininkų lygiu, iškart po to konsultacijos turėtų būti tęsiamos darbo lygmeniu.
Kaip numatyta memorandume, tikslas yra per 60 dienų pasiekti „galutinį susitarimą“, teigiame naktį paskelbtame bendrame tarpininkų Katarų ir Pakistano pranešime. Be kita ko, bus įsteigtos darbo grupės, skirtos Irano branduolinei programai ir Vakarų sankcijoms.
Derybos vyko „teigiamoje ir konstruktyvioje atmosferoje“.

JAV ir Irano derybos – naujame etape: įvardijo pagrindinius tikslus

„Pasiekta drąsinanti pažanga, įskaitant mechanizmo dėl tolesnių derybų sukūrimas“, – teigiama toliau tarpininkų tinkle „X“ išplatintame pareiškime.
Sutarta įsteigti ryšio kanalą tarp karo šalių, kad būtų išvengta nesusipratimų ar incidentų Hormuzo sąsiauryje. Tikslas yra saugus laivų plaukimas pro šį sąsiaurį.
Be to, sukurta platforma, skirta užtikrinti paliaubų įgyvendunimą Libane, kur vis vyksta atakos tarp Izraelio kariuomenės ir Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės.
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Pranešama, kad techninės derybos dėl susitarimų įgyvendinimo bus tęsiamos šią savaitę Šveicarijoje.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi tinkle „X“ rašė, kad pasiekta „didelės pažangos“, siekiant užbaigti karą Libane.
Bendras formatas, skirtas stebėti paliaubų laikymąsi Libane, yra „pirmasis tikras susitarimų išbandymas“. JAV vykdoma Irano uostų jūrų blokada buvo atšaukta, taip pat bus atlaisvintos pirmosios įšaldytos Irano lėšos, teigė ministras. Be to, esą buvo duotas impulsas dideliam Irano atstatymo planui.
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