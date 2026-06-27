Rusijos aneksuoto Krymo valdžios institucijos penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį. Šiuo žingsniu siekiama sušvelninti padarinius, kuriuos sukelia vis dažnėjančios Ukrainos oro atakos pusiasalyje.
„Priimtas sprendimas... pasirašyti dekretus, kuriais paskelbiama regioninio lygio nepaprastoji padėtis Krymo Respublikoje ir Sevastopolio mieste“, – platformoje „Telegram“ rašė Maskvos paskirtas gubernatorius Sergejus Aksionovas.
Pasak S. Aksionovo, nepaprastosios padėties režimas galioja nuo penktadienio 13.00 val.
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Jo įrašas pasirodė kitą dieną po jo pranešimo apie elektros tiekimo pertraukimus visame Kryme dėl minėtų atakų.
Vadinamasis Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvozžajevas pareiškė, kad situacija dėl Krymo pusiasalio aprūpinimo elektra išlieka sudėtinga.
„Mes vykdome remonto darbus. Tikimės, kad per artimiausias 24 valandas elektros tiekimas Sevastopolyje bus visiškai atkurtas. Tačiau kol kas kartu su S. Aksionovu sutarėme, kad savo regionuose įvedame nepaprastąją padėtį – tiek respublikoje, tiek mieste įvedamas regioninio lygmens ekstremaliosios situacijos režimas“, – pažymėjo jis.
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Pranešama, kad po Ukrainos dronų smūgių Sevastopolyje buvo užfiksuota elektros tiekimo sutrikimų, visame pusiasalyje apribotas degalų pardavimas gyventojams, o vaikų vasaros stovyklos laikinai uždarytos.
Rusijos kontroliuojama Krymo administracija paskelbė, kad degalai laikinai bus parduodami tik valstybinėms institucijoms.
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