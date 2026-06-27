PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Dar vienas įspūdingas smūgis Rusijai: šįkart – į vieną svarbiausių karo objektų (1)

2026 m. birželio 27 d. 07:29
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Daugiau nuotraukų (55)
Rusijos aneksuoto Krymo valdžios institucijos penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį. Šiuo žingsniu siekiama sušvelninti padarinius, kuriuos sukelia vis dažnėjančios Ukrainos oro atakos pusiasalyje.
„Priimtas sprendimas... pasirašyti dekretus, kuriais paskelbiama regioninio lygio nepaprastoji padėtis Krymo Respublikoje ir Sevastopolio mieste“, – platformoje „Telegram“ rašė Maskvos paskirtas gubernatorius Sergejus Aksionovas.
Pasak S. Aksionovo, nepaprastosios padėties režimas galioja nuo penktadienio 13.00 val.

Svarsto, ko gali imtis sudėtingoje situacijoje atsidūręs V. Putinas: Ukrainos smūgiai jį žemina

Jo įrašas pasirodė kitą dieną po jo pranešimo apie elektros tiekimo pertraukimus visame Kryme dėl minėtų atakų.
Vadinamasis Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvozžajevas pareiškė, kad situacija dėl Krymo pusiasalio aprūpinimo elektra išlieka sudėtinga.
„Mes vykdome remonto darbus. Tikimės, kad per artimiausias 24 valandas elektros tiekimas Sevastopolyje bus visiškai atkurtas. Tačiau kol kas kartu su S. Aksionovu sutarėme, kad savo regionuose įvedame nepaprastąją padėtį – tiek respublikoje, tiek mieste įvedamas regioninio lygmens ekstremaliosios situacijos režimas“, – pažymėjo jis.
Susiję straipsniai
Kremliui – nerimą keliantis signalas: paskelbė apie plataus masto operaciją

Kremliui – nerimą keliantis signalas: paskelbė apie plataus masto operaciją (4)

Po V. Zelenskio ultimatumo A. Lukašenkai – aiški analitikų žinia dėl Baltarusijos žingsnio

Po V. Zelenskio ultimatumo A. Lukašenkai – aiški analitikų žinia dėl Baltarusijos žingsnio (2)

V. Putino melus sudraskė į šipulius: Rusija talžoma iš užnugario

V. Putino melus sudraskė į šipulius: Rusija talžoma iš užnugario

Pranešama, kad po Ukrainos dronų smūgių Sevastopolyje buvo užfiksuota elektros tiekimo sutrikimų, visame pusiasalyje apribotas degalų pardavimas gyventojams, o vaikų vasaros stovyklos laikinai uždarytos.
Rusijos kontroliuojama Krymo administracija paskelbė, kad degalai laikinai bus parduodami tik valstybinėms institucijoms.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.​​​​
UkrainaRusijaDonbasas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.